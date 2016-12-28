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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Жители Черемушек пожаловались на разбросанный во дворах мусор

Главная Общество
Красноярск
15:06 28 Декабря 2016
мусор, красноярск, жалоба, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Ленинском районе Красноярска около дома по ул. Волжской, 5 неизвестные разбросали мусор по придомовой территории. Местные жители опубликовали фотографии в социальных сетях.

На кадрах видно, что практически весь двор в микрорайоне Черемушки закидан пакетами, а также бытовым и строительным мусором. Отходы были взяты из переполненных контейнеров, стоящих рядом с домом. Жители соседних домов жалуются, что уже продолжительное время никто не вывозит баки, а сильный ветер разносит отходы по двору. Но на этот раз масштабы мусорного коллапса шокировали местных жителей намного больше, чем обычно.

По словам очевидцев, раскидать мусор по двору могли либо люди без определенного места жительства, либо дети, играющие во дворе. Другие жильцы также подозревают бездомных собак, которые в поисках еды могли распотрошить контейнеры. 

«Письмо в Роспотребнадзор пишите. Это несоблюдение санитарных норм, во-первых», — написала одна из интернет-комментаторов.

«Вы бы видели, что творится на Львовской. Ужас. Больше недели мусор не вывозили. Скоро крысы начнут бегать», — рассказал второй.

По словам красноярцев, такая «картина из мусора» также наблюдается во дворах по ул. Королева и по ул. Семафорной.

Жители Черемушек пожаловались на разбросанный во дворах мусор

Жители Черемушек пожаловались на разбросанный во дворах мусор

Фото: vk.com/live_kras

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