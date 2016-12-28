Главбух полиции Красноярска дала показания по делу о хищении 130 млн рублей

Главный бухгалтер красноярской полиции Надежда Николаева дала показания по двум эпизодам в деле о хищении 130 млн руб.

По данным журналистов ГТРК «Красноярск», обвиняемая в суде заявила, что в те временные промежутки, когда совершались преступления, она болела, была в отпуске и не могла присутствовать на работе. В разговоре с журналистами Николаева сообщила, что в некоторых документах даже нет ее подписи.

Следующее заседание намечено на 10 января.

Рассмотрение резонансного дела длится уже не первый год. Подполковнику внутренней службы Надежде Николаевой инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, главбух похитила более 6 млн руб. с помощью махинаций при выписывании денежного довольствия сотрудникам отдела полиции №2 межмуниципального управления МВД «Красноярское». Кроме того, правоохранительные органы обладают информацией о хищении еще около 130 млн руб., выделенных из федерального и краевого бюджетов городскому МВД для выплаты денежного довольствия сотрудникам органов внутренних дел.

По данным следователей, бухгалтер жила на широкую ногу: купила несколько квартир в Красноярске и даже успела приобрести апартаменты на Рублевском шоссе. У подозреваемой было изъято 6 шуб, а суд наложил арест на ее квартиру, автомобиль Toyota RAV4, парковочное место и три квартиры стоимостью более 12 млн руб., принадлежащие ее родственникам.