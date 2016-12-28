Сообщения о детских захоронениях в Красноярске не подтвердились

Краевая прокуратура проверила информацию о детских захоронениях на пустыре в Красноярске. Сообщение, сделанное одной из активисток в эфире радиостанции «Авторитетное радио», не нашло подтверждений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, во время интервью директор Красноярской региональной общественной организации «Общаги» Ольга Суворова рассказала, что студентки одного из университетов убивали новорожденных детей и хоронили их на пустыре.

«Опрошенная сотрудниками полиции и в прокуратуре края Суворова О.А. пояснила, что об убийстве детей ей известно со слов нескольких знакомых, при этом она назвала их персональные данные», — рассказали в ведомстве.

Однако знакомые данную информацию не подтвердили, о детских захоронениях им якобы ничего известно не было. Таким образом, прокуроры назвали распространенную информацию «слухами».