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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Сообщения о детских захоронениях в Красноярске не подтвердились

Главная Общество
Красноярск
15:12 28 Декабря 2016
прокуратура, красноярск, общество, дети
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Краевая прокуратура проверила информацию о детских захоронениях на пустыре в Красноярске. Сообщение, сделанное одной из активисток в эфире радиостанции «Авторитетное радио», не нашло подтверждений. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Так, во время интервью директор Красноярской региональной общественной организации «Общаги» Ольга Суворова рассказала, что студентки одного из университетов убивали новорожденных детей и хоронили их на пустыре.

«Опрошенная сотрудниками полиции и в прокуратуре края Суворова О.А. пояснила, что об убийстве детей ей известно со слов нескольких знакомых, при этом она назвала их персональные данные», — рассказали в ведомстве.

Однако знакомые данную информацию не подтвердили, о детских захоронениях им якобы ничего известно не было. Таким образом, прокуроры назвали распространенную информацию «слухами».

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