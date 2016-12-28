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Сибирское агентство новостей
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Такие разные елки

Главная Общество
Красноярск
17:06 28 Декабря 2016
елка, новый год, творчество, праздник
Автор: Sibnovosti.ru
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Новый год без елки — не праздник. Елка может быть живой, искусственной или вообще быть не елкой. Sibnovosti.ru предлагают подборку самых креативных символов наступающего праздника.

Сейчас весь мир говорит об автоелке из Челябинска: автомобилисты выстроили дерево из сотни машин и сняли вирусное видео, которое попало в американское телешоу RightThisMinute. После ролик разошелся по всем каналам США.

Хабаровчане подхватили идею и тоже выстроили машины в форме новогодней ели, которая зажглась гирляндой фар и габаритов. Весь масштаб снят с высоты птичьего полета.

Сейчас флешмоб проходит во многих городах. Вот новогодний привет от автомобилистов Кирова:

Такие разные елки

А это елка из Новоуральска. Участницы танцевальной студии танца Ultra предложили фотографию на конкурс елок в сообществе «ВКонтакте» и пока лидируют.

Такие разные елки

Эта «кривая» елка не покосилась — на самом деле она символизирует хвост кометы и называется «Галактическая». Сфотографировала это чудо пользователь сайта pikabu GirlEngineer в Улан-Удэ.

Такие разные елки

 

Елка сисадмина. «Ждал, пока смонтируют новые полки в серверной комнате. По ходу вытащил оттуда оставленную там в прошлом году на сохранение елочку и нарядил ее тем, что попалось под руку», — пишет Velorien с сайта joyreactor.

Такие разные елки

 

Пользователь Mymbaka проходила мимо водного павильона в Ростов-на-Дону и увидела этот шедевр.

Такие разные елки

 

У Artem363636 была вполне обычная елка, но он сделал замечательную фотографию, использовав длинную выдержку и вращающуюся подставку.

Такие разные елки

 

Marylun сначала даже не хотел ставить елку, так как в доме маленький ребенок. Но, подумав, нашел выход. В результате появилась такая елка, которую малыш на себя никак не опрокинет.

Такие разные елки

 

Настоящий дизайнер не ограничен рамками стереотипов. Поэтому может сделать что угодно из чего угодно. Как petushka

Такие разные елки

 

ТРК «Семья» в Перми знает, как привлечь покупателя:

Такие разные елки

 

Как и знаменитый производитель конфет:

🎄 Christmas mood in Dalma 🎄

Фото опубликовано Armenia ❤ Армения ❤ Հայաստան (@luvarmenia)

 

И в конце елка инженера от пользователя darklittlepony. Точно по ГОСТу.

Такие разные елки

Фото: vk.com/infotorg51818, pikabu.ru, joyreactor.cc, vk.com/podslushanoperm

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