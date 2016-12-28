Такие разные елки

Новый год без елки — не праздник. Елка может быть живой, искусственной или вообще быть не елкой. Sibnovosti.ru предлагают подборку самых креативных символов наступающего праздника.

Сейчас весь мир говорит об автоелке из Челябинска: автомобилисты выстроили дерево из сотни машин и сняли вирусное видео, которое попало в американское телешоу RightThisMinute. После ролик разошелся по всем каналам США.

Хабаровчане подхватили идею и тоже выстроили машины в форме новогодней ели, которая зажглась гирляндой фар и габаритов. Весь масштаб снят с высоты птичьего полета.

Фото опубликовано Типичный Хабаровск (@t_khabarovsk) Дек 27 2016 в 6:23 PST

Сейчас флешмоб проходит во многих городах. Вот новогодний привет от автомобилистов Кирова:

А это елка из Новоуральска. Участницы танцевальной студии танца Ultra предложили фотографию на конкурс елок в сообществе «ВКонтакте» и пока лидируют.

Эта «кривая» елка не покосилась — на самом деле она символизирует хвост кометы и называется «Галактическая». Сфотографировала это чудо пользователь сайта pikabu GirlEngineer в Улан-Удэ.

Елка сисадмина. «Ждал, пока смонтируют новые полки в серверной комнате. По ходу вытащил оттуда оставленную там в прошлом году на сохранение елочку и нарядил ее тем, что попалось под руку», — пишет Velorien с сайта joyreactor.

Пользователь Mymbaka проходила мимо водного павильона в Ростов-на-Дону и увидела этот шедевр.

У Artem363636 была вполне обычная елка, но он сделал замечательную фотографию, использовав длинную выдержку и вращающуюся подставку.

Marylun сначала даже не хотел ставить елку, так как в доме маленький ребенок. Но, подумав, нашел выход. В результате появилась такая елка, которую малыш на себя никак не опрокинет.

Настоящий дизайнер не ограничен рамками стереотипов. Поэтому может сделать что угодно из чего угодно. Как petushka

ТРК «Семья» в Перми знает, как привлечь покупателя:

Как и знаменитый производитель конфет:

🎄 Christmas mood in Dalma 🎄 Фото опубликовано Armenia ❤ Армения ❤ Հայաստան (@luvarmenia) Дек 21 2016 в 9:07 PST

И в конце елка инженера от пользователя darklittlepony. Точно по ГОСТу.

Фото: vk.com/infotorg51818, pikabu.ru, joyreactor.cc, vk.com/podslushanoperm