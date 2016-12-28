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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Владимир Векшин заявил об истощении лесов на юге Красноярского края

Главная Общество
Красноярск
13:55 28 Декабря 2016
леса, экология, правительство, общество, в красноярском крае
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Министр лесного хозяйства Красноярского края Владимир Векшин заявил, что в большинстве южных районов региона наблюдается истощение хвойных насаждений. Такой вывод глава ведомства сделал в ходе рабочего визита в Ермаковский район и Минусинск.

Векшин подчеркнул, что в начале года специалисты «перепишут» леса для утверждения дальнейших планов работы.

«В начале 2017 года мы планируем провести полную инвентаризацию лесов по каждому лесничеству. На основе этих данных подготовим паспорта районов с наглядными картами-схемами, в которых будет представлено  распределение свободного лесного фонда на год — кому, где и в каком объеме можно будет заготавливать древесину», — цитирует Векшина пресс-служба краевого правительства.

Министр отметил, что в связи с дефицитом лесов ведомством определены приоритеты по очередности предоставления сырья. Первоочередное право на заготовку древесины получат население и лесничества для выполнения госзаданий. Затем вырубку деревьев разрешат бизнесменам и предприятиям лесной отрасли. В последнюю очередь лесозаготовки разрешают предприятиям, намеренным реализовать новые проекты в профильной отрасли.

Кроме того, в регионе ужесточится контроль за целевым использованием заготовленной древесины. Эти меры коснутся как местных жителей, так и тех, кто арендует лесные участки, отметил Векшин.

Добавим, проблема истощения лесных ресурсов стоит достаточно давно. Насаждения страдают от нелегальной вырубки, пожаров и промышленных выбросов.

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