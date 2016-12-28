В Красноярске начали выпуск елочных шаров с символами Универсиады

Красноярская компания «Бирюсинка» начала выпуск елочных шаров с символами Универсиады-2019. Завод является официальным лицензиатом Игр, что дает право создавать продукцию с логотипом соревнований.

Елочные игрушки выдувают и раскрашивают вручную. Продукция завода в 2004 году получила статус «народного промысла высокого художественного достоинства», что ставит ее в один ряд с хохломой и гжелью.

Интересно, что «Бирюсинка» уже занималась изготовлением знаковой символики. К московской Олимпиаде-1980 завод делал продукцию с легендарным Мишкой, а к Спартакиаде-1982 — с собольком Кешей.

Сейчас дирекция Универсиады активно ищет компании, которые помогут создать нечто уникальное и при этом узнаваемое. Это поможет привлечь в организацию зимней Универсиады дополнительные средства, не привлекая бюджет. Лицензиаты отбираются на основе конкурса.

«Универсиада должна продвигать красноярские бренды и бренды, которые есть в Сибири. Поэтому мы в первую очередь обращаемся к компаниям, которые имеют такую истинную красноярскую историю. У нас была идея запустить эту продукцию до конца года», — рассказал глава дирекции Универсиады Максим Уразов.

Сейчас шары с U-лайкой и другими символами студенческих Игр можно купить в магазине «Бирюсинки». В ближайшее время планируется открытие интернет-магазина, где будет представлена вся линейка брендированных сувениров.