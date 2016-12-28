18 земельных участков в Красноярске отдадут под жилье

В Красноярске в 2017 году под строительство жилых многоэтажек выделят 18 земельных участков. На этих площадках строительные компании, которые станут победителями торгов, построят новые высотки. Сейчас там располагаются аварийные бараки. Об этом сообщил портал о недвижимости «Сибдом».

Освоение новых участков будет проходить в течение нескольких лет. Сначала подрядчикам совместно с представителями администрации необходимо заняться расселением людей из ветхих домов. После этого они смогут согласовать проект на публичных слушаниях и начать строительство.

Согласно опубликованному плану, самая большая территория находится на ул. Семафорной. Ее площадь составляет 1,5 га. На аукционах также продадут участки в Удачном (1,4 га), на ул. Калинина, ул. Маерчака, ул. Кутузова, ул. Лесной, ул. Ладо Кецховели и так далее.

Примечательно, что на торгах появится и участок в историческом центре по ул. Ады Лебедевой — Перенсона — Вейнбаума. Его площадь составит 0,5 га. Сейчас эта зона относится к объектам культурного наследия, поэтому строительство жилья на территории вряд ли возможно.