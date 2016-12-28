В Красноярске представили эскизы памятника Высоцкому

Инициаторы со всей России прислали свои эскизы памятника Высоцкому в Красноярске. Монумент или другой знак, символизирующий память о советском поэте и исполнителе, будет располагаться либо в Центральном парке, либо на набережной Енисея, либо в заповеднике «Столбы». Всего для участия в конкурсе заявили 22 эскиза. Об этом рассказал руководитель общественной организации «Творческое объединение «Босые души» Роман Энгельгардт.

Свои варианты памятного знака о Высоцком присылали не только красноярцы, но и жители Оренбурга, Владивостока, Москвы и Мордовии. Уже в следующем году активисты вместе с представителями мэрии выберут место для установки памятника и обсудят другие технические моменты. Победителя конкурса назовут 22 января на концерте, посвященном дню рождения артиста.

Напомним, об установке памятника Высоцкому инициативная группа ведет переговоры с мэрией с 2008 года. С Красноярским краем артист связан благодаря фильму «Хозяин Тайги», снятому в Манском районе. В период съемок Владимир Семенович дал несколько концертов для строителей ГЭС в Дивногорске и устроил «квартирники» в Красноярске.