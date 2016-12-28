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Сибирское агентство новостей
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Приговор экс-депутату ЗС Владимиру Седову остался в силе

Главная Общество
Красноярск
12:01 28 Декабря 2016
общество, суд, приговор, красноярск, депутаты
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский краевой суд оставил без изменения приговор бывшему депутату Законодательного собрания Владимиру Седову. Рассмотрение апелляции экс-парламентария состоялось 27 декабря.

Напомним, Седова задержали 4 февраля по подозрению в получении взятки. Согласно материалам дела, депутат предложил компании «Злата» свое покровительство для урегулирования вопросов с проверками. После получения части суммы (1,1 млн рублей) депутата задержали правоохранители.

В ходе расследования выяснилось, что Седов никак не мог повлиять на проведение проверок со стороны надзорных органов. В итоге депутата обвинили не в получении взятки, а в мошенничестве.

13 октября Советский районный суд признал экс-парламентария виновным и назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также Седова обязали выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей.

Осужденный полностью признал свою вину, однако не согласился с вынесенным приговором. Вместе со своим адвокатом Седов подал апелляцию, потребовав смягчить наказание. Однако краевой суд оставил первоначальный вердикт в силе. Приговор уже вступил в законную силу.

Фото: А. В. Бурмистров / sobranie.info

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