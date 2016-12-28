Рядом со стадионом «Динамо» в Студгородке появится многоэтажка

Мэрия Красноярска выдала разрешение на строительство многоэтажного дома рядом со стадионом «Динамо» в Студгородке. Застройщик добился права на возведение дома через суд.

Согласно размещенным в картотеке краевого арбитража материалам, летом этого года ООО «Грин-Парк» обратилось в департамент градостроительства с просьбой разрешить строительство 20-этажного дома на Ленинградской, 5. Предполагалось, что на участке появится секционная многоэтажка с трансформаторной подстанцией и насосной станцией. Кадастровая стоимость территории оценивается в 33 млн рублей.

Чиновники отказали строителям выделять участок, сославшись на устаревший градостроительный план, предоставленный заявителями. Однако бизнесмены не согласились с таким решением и подали иск в суд.

Краевой арбитраж, рассмотрев материалы дела, признал отказ в выдаче разрешения незаконным и постановил рассмотреть заявление. В итоге необходимая лицензия была выдана. Срок действия документа — до 2018 года.