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Сибирское агентство новостей
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Рядом со стадионом «Динамо» в Студгородке появится многоэтажка

Главная Общество
Красноярск
11:42 28 Декабря 2016
красноярск, строительство, застройка, общество, администрация
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Мэрия Красноярска выдала разрешение на строительство многоэтажного дома рядом со стадионом «Динамо» в Студгородке. Застройщик добился права на возведение дома через суд.

Согласно размещенным в картотеке краевого арбитража материалам, летом этого года ООО «Грин-Парк» обратилось в департамент градостроительства с просьбой разрешить строительство 20-этажного дома на Ленинградской, 5. Предполагалось, что на участке появится секционная многоэтажка с трансформаторной подстанцией и насосной станцией. Кадастровая стоимость территории оценивается в 33 млн рублей.

Чиновники отказали строителям выделять участок, сославшись на устаревший градостроительный план, предоставленный заявителями. Однако бизнесмены не согласились с таким решением и подали иск в суд.

Краевой арбитраж, рассмотрев материалы дела, признал отказ в выдаче разрешения незаконным и постановил рассмотреть заявление. В итоге необходимая лицензия была выдана. Срок действия документа — до 2018 года.

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