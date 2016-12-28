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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Короткую дорогу с 4 моста через Николаевку официально закрыли

Главная Общество
Красноярск
10:35 28 Декабря 2016
общество, красноярск, дорога, строительство, ограничения
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Сквозной проезд с 4 моста через Николаевку официально закрыт для движения транспорта. Об этом сообщает КрУДор.

Дорогу закрыли от дома №15 по ул. Локомотивной до дома №12 по ул. Брестской. Решение принято в целях обеспечения безопасности при строительстве развязки в створе ул. Волочаевской.

Ограничение проезда будет действовать почти два года — до ноября 2018 года. В КрУДоре рекомендовали водителям «учесть данную информацию при выборе маршрута».

Короткую дорогу с 4 моста через Николаевку официально закрыли

Ранее короткую дорогу с 4 моста через Николаевку (известную как «афганский проезд») неоднократно перекрывали различными способами. Однако против ограничения выступали местные жители, обеспокоенные возможными затруднениями при проезде машин спецслужб.

Участок пути пользовался большой популярностью не только у проживающих в Николаевке, но и у объезжающих пробки водителей. Несмотря на плохие условия («убитую» поверхность и гололедицу), автомобилисты не снижали интереса к проезду.

Фото в тексте: КрУДор

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