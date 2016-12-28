Центры красоты Красноярска оштрафовали за навязывание косметики

В Красноярске сразу четыре компании, занимающиеся «вопросами красоты», оштрафовали на 220 тыс. рублей за навязывание клиентам дорогой косметики. В список вошли компании «Норд Аква», «Макси+», «Экселент» и «Сальвадор Дали». Все перечисленные фирмы осуществляли деятельность в центре эстетической косметологии «Эстетик Плаза». Об этом сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что за последний год к ним с жалобами обратились больше сотни клиентов. Они рассказали, что потребителей приглашали на бесплатные процедуры в салоны красоты. Там «под сильным психологическим воздействием» их заставляли покупать наборы дорогой косметики. Стоимость одного чемодана составляла от 50 до 60 тыс. рублей. Если у клиентов не было наличных денег, их якобы принуждали брать кредиты под высокие проценты. Потерпевшие пожаловались, что под воздействием применяемого продавцом метода прямых продаж они были лишены возможности взвешенно принять решение о покупке.

«Потребители обращаются к продавцу с просьбой вернуть ненужный им товар и прервать кредитные отношения с банком. Но они получают отказ, так как «косметические товары возврату и обмену не подлежат», — говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают, что потребители могут обратиться в правоохранительные органы, если заключение договора было незаконным.

Напомним, 27 декабря десятки красноярцев устроили около центра косметологии «Эстетик Плаза» санкционированный митинг. Они просили представителей местных властей обратить внимание на данную проблему и разобраться в ситуации.