28 декабря
Красноярск
погода -9 °C
курсы валют
60.86
 
€ 63.57
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

Число авиарейсов из Сочи в Красноярск вырастет на новогодних каникулах

Главная Общество
Красноярск
10:00 28 Декабря 2016
сочи, новый год, авиарейсы, авиация, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Аэропорт Сочи объявил об увеличении количества рейсов до Красноярска на новогодних каникулах. Решение связано с ростом популярности направления в период праздников.

Также сочинский аэропорт увеличит частоту полетов до Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Кроме того, зимой появится возможность улететь из Сочи в Иваново, Бугульму (Татарстан), Челябинск и Якутск.

По прогнозам сочинского аэропорта, в предпраздничный период и новогодние каникулы пассажиропоток может достигнуть 350 тыс. человек. Показатель вырастет на 10% по сравнению с прошлогодним.

Ранее аэропорт «Емельяново» отмечал, что жители Красноярска стали чаще посещать Сочи. Как отметил глава авиаузла Андрей Метцлер, «красноярцы стали активнее знакомиться с российскими туристическими направлениями».

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Центры красоты Красноярска оштрафовали за навязывание косметики

Центры красоты Красноярска оштрафовали за навязывание косметики

28 Декабря 2016 г.
Общая сумма штрафов составила 220 тыс. рублей
Новости Красноярска: Короткую дорогу с 4 моста через Николаевку официально закрыли

Короткую дорогу с 4 моста через Николаевку официально закрыли

28 Декабря 2016 г.
Проезд откроется только в ноябре 2018 года
Новости Красноярска: На реконструкцию набережной Енисея выделят 152 млн рублей

На реконструкцию набережной Енисея выделят 152 млн рублей

28 Декабря 2016 г.
Деньги будут выделены из федерального бюджета
Новости Красноярска: Эдхам Акбулатов в ходе «прямой линии» ответил на вопросы красноярцев

Эдхам Акбулатов в ходе «прямой линии» ответил на вопросы красноярцев

27 Декабря 2016 г.
Глава Красноярска выступил на прямой телефонной линии
Новости Красноярска: Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

27 Декабря 2016 г.
Жертвы центра косметологии требуют разобраться с бизнесменами
Новости Красноярска: К Красноярску «подходит» эпидемия гриппа

К Красноярску «подходит» эпидемия гриппа

27 Декабря 2016 г.
За неделю гриппом заболели 12,8 жителей Красноярского края
Новости компаний
27/12
Банк УРАЛСИБ снизил процентные ставки по всем программам ипотечного кредитования
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Новости Красноярска: В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

26 Декабря 2016 г.
Красноярца в последний раз видели в районе автовокзала «Восточный»
Новости Красноярска: Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

Сильные морозы продержатся в Красноярске до конца декабря

23 Декабря 2016 г.
Температура воздуха опустится до -30°C
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.