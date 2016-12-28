Число авиарейсов из Сочи в Красноярск вырастет на новогодних каникулах

Аэропорт Сочи объявил об увеличении количества рейсов до Красноярска на новогодних каникулах. Решение связано с ростом популярности направления в период праздников.

Также сочинский аэропорт увеличит частоту полетов до Новосибирска, Омска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов России. Кроме того, зимой появится возможность улететь из Сочи в Иваново, Бугульму (Татарстан), Челябинск и Якутск.

По прогнозам сочинского аэропорта, в предпраздничный период и новогодние каникулы пассажиропоток может достигнуть 350 тыс. человек. Показатель вырастет на 10% по сравнению с прошлогодним.

Ранее аэропорт «Емельяново» отмечал, что жители Красноярска стали чаще посещать Сочи. Как отметил глава авиаузла Андрей Метцлер, «красноярцы стали активнее знакомиться с российскими туристическими направлениями».