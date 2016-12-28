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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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На реконструкцию набережной Енисея выделят 152 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
08:54 28 Декабря 2016
мэр, ремонт, красноярск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске запланирована реконструкция центральной набережной Енисея. На эти цели из федерального бюджета в 2017 году выделят около 152 млн рублей. Об этом в ходе прямой линии с красноярцами рассказал глава города Эдхам Акбулатов.

По словам мэра, всего Красноярск получит из федерального бюджета около 500 млн рублей. Из них 30% как раз пойдут на благоустройство знакового для города объекта. Мэр предположил, что таковым можно назвать место, где любят отдыхать горожане — центральную набережную. В следующем году объект ждет ремонт и частичная реконструкция.

«План на следующий год огромен, важно его реализовать. Запланировано отремонтировать в 4 раза больше дворов и дорог, чем в этом году, начать благоустройство набережной. В городе будет начат капитальный ремонт улиц в центре города», — рассказал мэр.

Предполагается, что перед началом реконструкции для красноярцев проведут публичные слушания, на которых они смогут обсудить проект будущей набережной.

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