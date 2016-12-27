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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Эдхам Акбулатов в ходе «прямой линии» ответил на вопросы красноярцев

Главная Общество
Красноярск
17:50 27 Декабря 2016
работа, администрация, план, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Эдхам Акбулатов в рамках «прямой» телефонной линии подвел итоги уходящего года, обозначил задачи на предстоящий 2017 год. В течение часа мэр отвечал на вопросы горожан.

В 2017 году начнется строительство дороги между 3-м и 5-м микрорайонами в «Солнечном». Также там обустроят скверы. Как уточнил мэр, «Солнечному» не хватает заленых общественных пространств.

В «Северном» в жилом массиве «Иннокентьевский» уже началось строительство школы на 1280 мест, она позволит разгрузить образовательные учреждения микрорайона. В дальнейшем в рамках федеральной программы планируется построить еще несколько таких школ.

В 2017 году число отремонтированных дворов вырастет в 4 раза. Красноярск рассчитывает принять участие в федеральной программе, которая направлена на благоустройство городских территорий, в том числе, дворов.

«Сейчас нам вместе нужно решить, как определить дворы, которые будут ремонтироваться в рамках федеральной программы. Я буду настаивать на том, чтобы поддержка была оказана жителям, которые сами активно участвуют в благоустройстве придомовой территории. В январе муниципалитет даст старт конкурсу, по его результатам планируется выбрать порядка 200 дворовых территорий, которые будут отремонтированы», - уточнил мэр.

Также пройдет ремонт магистралей для улучшения их пропускной способности. Эта работа ведется с 2015 года. Реализован комплекс мероприятий: запрет на парковку в центре, введение выделенных полос. Прежде всего это меры для регулирования движения общественного транспорта.

В 2017 году будет проведена большая работа по капитальному ремонту городских магистралей, которая включит в себя и реконструкцию примыканий к основным магистралям Красноярска, ведущим в центр города. На масштабный ремонт дорог выделят более миллиарда рублей. Сейчас по новому принципу уже отремонтированы улицы Тотмина и Высотная, Молокова, проспекта Свободный.

«Но я сразу отмечу, что всем красноярцам надо быть готовыми к тому, что в момент проведения ремонтных работ дорожная ситуация в городе может усугубиться, но нужно «переболеть этой болезнью», понимая, что ремонт дорог – это временные неудобства», - подчеркнул глава города.

Также мэр сообщил, что в новом году продолжится развитие спорта. Он отметил, что многие спортивные площадки появились в городе благодаря известному меценату Хазрету Совмену.

Еще один вопрос, волнующий жителей — городская электричка. Красноярцы хотят добираться на правый берег через мост «777». Сейчас там есть железнодорожное кольцо, но требуются решить вопросы обустройства пунктов посадки-высадки пассажиров. Работа в этом направлении ведется совместно с руководителями управления Красноярской железной дороги.

«Я вижу большие перспективы в этом виде транспорта. Человеку важно попасть из пункта «а» в пункт «б» за короткое время. И городская электричка - это хороший проект, его надо поддерживать», - заявил Эдхам Акбулатов.

Еще красноярцы спросили мэра, будет ли он участвовать в выборах главы города в следующем году? Эдхам Акбулатов ответил, как он выразился, «не прямо, но понятно»:

«Я человек с практическим складом характера. План на следующий год огромен, важно его реализовать. Голова пока занята другими вопросами, вернемся к теме выборов в марте-апреле».

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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