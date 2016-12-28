Календарь-2016: ключевые события года в фотографиях

Теракты в Европе, крушение «Боинга» в Ростове, победа Трампа и снег в Сахаре. Корреспондент Sibnovosti.ru вспомнил то, что вызвало в 2016-м наибольший общественный резонанс.

ЯНВАРЬ

2016-й начался с новогодней «охоты на женщин» в Германии, вступления в силу соглашения о свободной торговле между Украиной и Европейским союзом, разрыва отношений Саудовской Аравии, Бахрейна и Судана с Ираном, победы над эпидемией Эболы и вспышки вируса Зика.

В это же время астрономы заявили о возможном существовании новой планеты в Солнечной системе за пределами орбиты Плутона.

Умирает Дэвид Боуи.

ФЕВРАЛЬ

КНДР запускает на орбиту спутник, чем вызывает критику международного сообщества, так как действия страны противоречат резолюциям Совета Безопасности ООН.

Ученые объявляют об экспериментальном открытии предсказанных Эйнштейном гравитационных волн.

Во Флориде находят следы первого испанского поселения на территории современных США, основанного в 1559 году конкистадором Тристаном де Луна-и-Арельяно.

Россия и США подписывают договор о прекращении огня в Сирии.

Леонардо Ди Каприо наконец-то получает своего первого «Оскара» за лучшую мужскую роль в фильме «Выживший».

В Москве три года ухаживавшая за ребенком няня Гюльчехра Бобокулова совершает резонансное убийство четырехлетней девочки, отрезает ей голову и идет к метро.

МАРТ

С Байконура запускают марсианскую орбитальную станцию «ЭкзоМарс» — это совместный проект Роскосмоса и Европейского космического агентства по поиску инопланетной жизни.

Россия начинает вывод войск из Сирии.

В Ростове падает «Боинг» с 62 людьми на борту.

В аэропорте и метро Брюсселя взрывы, погибают 35 человек.

АПРЕЛЬ

Месяц природных катаклизмов. Землетрясения в Японии на острове Кюсю: погибли 49, пропали без вести 11 и пострадали около 1 100 человек. Еще одно землетрясение в Эквадоре унесло жизни 660 человек. Пропали без вести 32, пострадали 51 376.

МАЙ

Чемпионат мира по хоккею с шайбой в Москве и Санкт-Петербурге, в котором Россия уступила Канаде.

Победа украинской певицы Джамалы на «Евровидении».

Импичмент бразильского президента Дилмы Русеф.

Терпит крушение еще один авиалайнер: Airbus A320 рейса Париж — Каир падает в Средиземное море, гибнут 66 человек.

ИЮНЬ

14 школьников гибнут на Сямозере в Карелии во время шторма.

В Казахстане теракты: в Актобе радикалы атаковали оружейные магазины и воинскую часть. В результате перестрелки 7 человек погибли, 38 человек ранены, 13 террористов были уничтожены.

Крупнейшее в истории США массовое убийство в гей-клубе Pulse в Орландо с момента терактов 11 сентября. Преступник по имени Омар Матин убил 49 и ранил 53 человек, захватил заложников и был застрелен при штурме.

Теракт в турецком аэропорте имени Ататюрка в Стамбуле, убиты более 40 человек.

ИЮЛЬ

Федор Конюхов облетел Землю на воздушном шаре за 11 дней, побив предыдущий 13-дневный рекорд американца Стива Фоссета.

Деноминация белорусского рубля.

Автоматическая межпланетная станция НАСА «Юнона» выходит на полярную орбиту Юпитера для изучения его магнитного поля.

Дэвид Кэмерон уходит в отставку, новым премьером Великобритании становится Тереза Мэй.

В Ницце во время празднования Дня взятия Бастилии террорист на фуре протаранил толпу людей, погибли 85 человек, около 200 ранены. В Турции неудачная попытка государственного переворота, 249 человек погибли, 1 440 пострадали.

АВГУСТ

XXXI летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. В медальном зачете побеждает США, Россия занимает четвертое место.

ФСБ предотвращает серию терактов в Крыму, которые намеревалась совершить подготовленная Украиной группа диверсантов.

Ученые устанавливают самое долгоживущее животное среди позвоночных — гренландскую белую акулу, чей возраст может достигать 400 лет.

Астрономы обнаруживают ближайшую к нам планету земного типа — Проксиму b, которая вращается вокруг красного карлика Проксима Центавра.

СЕНТЯБРЬ

В России проходит Единый день голосования.

Ловивший покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге блогер Руслан Соколовский отправлен в СИЗО по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих.

Стартуют и заканчиваются Паралимпийские игры в Бразилии, куда Россиян не пустили.

Известный украинский противник Евромайдана Евгений Жилин убит в перестрелке в ресторане в подмосковном поселке Горки-2.

В Китае заработал крупнейший в мире радиотелескоп. С его помощью астрономы хотят наблюдать за объектами на удалении до 11 млрд световых лет от Земли

Космический зонд «Розетта» спустя 12,5 лет после запуска сел на комету Чурюмова-Герасименко.

ОКТЯБРЬ

Вручение Нобелевских премий. Боб Дилан получает «нобелевку» по литературе «за создание новых поэтических выражений в великой американской песенной традиции».

Скандал в США: The Washington Post публикует запись 11-летней давности, где Трамп оскорбительно высказывается о женщинах. Некоторое высокопоставленные республиканцы отказываются поддерживать будущего президента США.

Samsung Electronics остановил производство Galaxy Note 7 из-за жалоб на взрывающиеся телефоны.

На Гавайях стартовал первый кубок мира по новой дисциплине — гонкам на дронах.

Волк Забивака стал символом ЧМ по футболу 2018 года.

НОЯБРЬ

Выборы в США: Дональд Трамп одержал победу над Хилари Клитон по полученному количеству голосов коллегии выборщиков, несмотря на то, что уступил ей по количеству отданных за него голосов избирателей. Республиканцы сохранили контроль над Конгрессом США.

В Москве на Красной площади прошёл торжественный марш, посвященный историческому параду 7 ноября 1941 года.

ФСБ заявила о задержании группы граждан стран Центральной Азии, готовивших серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге.

Драматические события в поселке Струги Красные в Псковской области: два 15-летних подростка открыли огонь по наряду полиции из частного дома. После нескольких часов противостояния подростки были обнаружены мертвыми. Дети не выдвигали никаких требований, но устроили трансляцию в интернете.

Министр экономического развития России Алексей Улюкаев задержан по подозрению в получении взятки. Владимир Путин освобождает его от должности в связи с утратой доверия.

Умирает Фидель Кастро.

ДЕКАБРЬ

В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег.

После взлета из аэропорта Сочи терпит катастрофу самолет ТУ-154. Погибли 92 человека, включая 84 пассажиров и 8 членов экипажа. Среди них артисты Дважды Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и журналисты.

Коллегия выборщиков подтвердила на выборах президента США победу Дональда Трампа.

В турецкой Анкаре на открытии выставки убит чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Турции Андрей Карлов.

Теракт в Берлине на рождественском базаре. Террорист за рулем грузовика въехал в заполненную людьми площадь Брайтшайдплац.

В небе над Хакасией взорвался метеорит диаметром 10-15 метров.

Time назвал Трампа человеком года.

В Иркутске массовое отравление «Боярышником». В общей сложности пострадал 121 человек, 76 из них скончались.

Фото: oscars.org, Markus Boehm, donland.ru, flickr.com, Albin Olsson (License: CC BY-SA 4.0), life.ru, konyukhov.ru, olympic.org, МИА «Россия сегодня», hi-news.ru, Reuters, BOUCHETATA.