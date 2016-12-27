К Красноярску «подходит» эпидемия гриппа

В Красноярском крае за период с 10 по 25 декабря гриппом и ОРВИ заболели 12,8 тыс. человек. Такое число заболевших пока не превысило критический уровень заболеваемости, но показатели все же считаются высокими. Данные за неделю 27 декабря предоставлены краевым управлением Роспотребнадзора.

Только в Красноярске за прошлую неделю зафиксировано более 7 тыс. заболевших. Показатель заболеваемости составил 72% на 10 тыс. человек, что ниже уровня эпидемического порога на 2,6%. Но в целом на этой неделе заболевших стало больше на 18,5%.

«Заболеваемость гриппом и ОРВИ за отчетную неделю в городе была выше эпидемического порога на 18,9 % в возрастной группе среди взрослого населения», — говорится в сообщении.

Добавим, что согласно данным Минздрава РФ, основной пик заболеваемости гриппом и ОРВИ как раз приходится на конец декабря-начало января.