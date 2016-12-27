В Красноярске снесли АЗС после 10 лет незаконной работы

Судебные приставы Красноярска добились снова незаконной АЗС на ул. Вербной. Станция стояла на муниципальной земле более 10 лет.

В пресс-службе ведомства рассказали, что договор между собственником АЗС и администрацией Красноярска был подписан в 2003 году. Согласно документу, бизнесмену предписывалось вернуть землю в пользование мэрии через три года (в 2006 году). Однако заправка продолжила свою работу, несмотря на окончание срока действия договора. За это время объект приобрел черты капитального строения.

Суд обязал владельцев в течение месяца снести незаконную АЗС, однако объект продолжил работу и после указанного срока. Приставы предупредили об ответственности за неисполнение решения, но бизнесмен проигнорировал их требования.

В итоге приставы привлекли подрядчиков для сноса заправки. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций, сотрудники ведомства провели совместную работу с представителями МЧС. В УФССП добавили, что бизнесменов обяжут оплатить работу спасателей и подрядчиков.