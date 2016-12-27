Обманутые центром красоты красноярцы вышли на митинг

Жертвы центра косметологии и медицины «Эстетик Плаза» вышли на митинг около входа в салон. Обманутые клиенты просят представителей местных властей обратить внимание на данную проблему и разобраться с организацией. О митинге, который прошел 27 декабря, на своей странице в социальных сетях рассказал один из пострадавших.

По его словам, один из представителей центра даже поднял руку на женщину, которая пришла в салон с подругой, чтобы подать заявление о возврате средств. Как оказалось, еще в июне пострадавшая клиентка взяла кредит в центре косметологии на выполнение косметических процедур.

Девушка по имени Светлана — не единственная жертва «мошенников». Сотрудники центров якобы массово принуждали клиентов брать кредиты на те или иные процедуры. Теперь обманутые хотят восстановить свои права и отказаться от навязанных услуг.

«Вчера в администрации нас 2 часа уговаривали его (митинг — прим. Sibnovosti.ru) не проводить, были Роспотребнадзора представители, полиции, обэпа, прокуратуры, и искренне недоумевали, почему мы их заваливаем заявлениями», — написал пострадавший.

Напомним, ранее сотрудники Роспотребнадзора уже проверяли косметический центр «Эстетик Плаза». Салон оштрафовали на 110 тыс. рублей за продажу БАДов.

Фото: Кирилл Зорин / Facebook