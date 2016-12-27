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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Застройку красноярской набережной снова обсудят на слушаниях

Главная Общество
Красноярск
15:34 27 Декабря 2016
красноярск, мэр, строительство, общество
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске решили провести повторные публичные слушанию по вопросам строительства торгового центра на ул. Дубровинского. Об этом на конференции 27 декабря рассказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

По словам мэра, он уже поручил выбрать для такого мероприятия более просторный зал, чем был в прошлый раз. Это, считает Акбулатов, позволит всем желающим проголосовать «за» или «против» застройки.

Напомним, что в начале декабря 130 из 160 красноярцев поддержали проект застройки набережной Енисея. Рядом с Речным вокзалом должен появиться торговый центр. Создатели эскизов предлагают построить на территории двухэтажное здание с арками и колоннами. По высоте центр должен сравняться с уровнем ул. Дубровинского. На крыше планируется устроить зону отдыха со скамейками и стеклянным куполом.

Участок, на котором могут построить центр, находится в зоне «градостроительно-значимых территорий». При этом он принадлежит частному владельцу. Теперь у горожан есть еще одна возможность высказать свое мнение по данному вопросу.

Фото: «Первая линия»

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