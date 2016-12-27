Тарифы на капремонт в Красноярском крае вырастут с Нового года

В Красноярском крае с Нового года вырастут тарифы на капитальный ремонт. В среднем уровень взносов повысится на 30 копеек. Об этом в Facebook написал депутат Заксобрания Илья Зайцев.

Заседание краевого правительства, на котором и обсуждался данный вопрос, состоялось 27 декабря. Интересно, что парламентарии активно выступали против повышения взносов и рекомендовали правительству прислушаться к их мнению.

С 2014 года размер платы за капремонт составлял 6 рублей за 1 кв. метр для домов без лифта и 6,3 — с лифтами. Согласно новым расчетам, теперь жителям придется платить 6,3 и 6,6 рублей за «квадрат» соответственно.

Добавим, против взносов за капремонт активно выступают многие депутаты Заксобрания. По мнению парламентариев, действующая система платы неэффективна, а ремонтировать дома следует за счет бюджетных средств.