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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Главный архитектор Красноярска Андрей Макаров уходит в отставку

Главная Общество
Красноярск
15:22 27 Декабря 2016
общество, чиновники, отставка
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Главный архитектор и руководитель управления архитектуры Красноярска Андрей Макаров покинул свой пост. Об этом сегодня, 27 декабря, сообщил глава города Эдхам Акбулатов, который уже подписал распоряжение о его увольнении.

По его словам, сейчас Андрей Макаров находится в отпуске, а с 9 января освободит свой пост.

Причины увольнения озвучены не были, однако мэр отметил, что Макаров «не чиновник, он человек творческий». Администрация планирует продолжать общение с Макаровым в качестве советника по вопросам градостроительства.

«Андрей Юрьевич — человек из другого города и когда я приглашал его на работу, у нас была договоренность решить ряд задач: принять генеральный план, правила землепользования и застройки, проект планировки улично-дорожной сети. На сегодня эти задачи выполнены», — резюмировал Акбулатов.

Глава города также рассказал, что в ближайшее время в Красноярске будет объявлен новый конкурс на выбор главного архитектора. Основным изменением станут новые квалификационные требования, которые, как отметил мэр, ранее не предъявлялись к кандидатам.

Андрей Макаров закончил Иркутский политехнический институт. Реализовал проект регенерации исторической застройки квартала № 130 в Иркутске, реконструкцию спорткомплекса «Динамо», участие в разработке генеральных планов Иркутска и Читы. В 2013 году приступил к работе в администрации города Красноярска в должности главного архитектора города.

Фото: Александр Черных / gornovosti.ru

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