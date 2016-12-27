У развязки на 2-й Брянской выпустят 15 тысяч мальков хариуса

В реки Красноярска планируют выпустить 15,1 тыс. мальков хариуса. Такое количество молоди требуется для восстановления биологических ресурсов после строительства развязки на ул. 2-й Брянской. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте госзакупок.

Стоимость контракта составит около 500 тыс. рублей. На эти деньги подрядчик должен оформить ветеринарное разрешение и выпустить мальков хариуса именно в том месте, где их популяция сильно снижена. Сделать это необходимо в присутствии представителя Енисейского управления Росрыболовства, отмечается в документе.

«Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе заканчивается 13 января 2017 года», — говорится в сообщении.

Добавим, что сам аукцион состоится 16 января. Средства на восстановление популяции хариуса выделят из бюджета Красноярска.