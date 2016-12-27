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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Цены на красноярские ледовые городки не устроили активистов

Главная Общество
Красноярск
13:42 27 Декабря 2016
проверка, общество, город, красноярск, закупки
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Красноярские активисты проверили документацию аукционов на оказание услуг по организации новогодних мероприятий в городе. Общественники пришли к выводу, что стоимость большинства объектов сильно завышена, что говорит о неэффективности некоторых закупок. Об этом сообщили эксперты регионального отделения ОНФ.

Активисты назвали красноярские аукционы «слишком дорогими», поскольку указанная в них стоимость даже выше, чем в среднем по России. Экспертов удивило, что работы по монтажу елки, оформлению новогоднего ледового городка, а также услуги по охране и уборке территории разбиты на разные лоты. Это, по мнению общественников, приводит к дополнительному удорожанию оказываемых услуг.

«Принимая во внимание значимость планируемых новогодних мероприятий в Красноярске, и, вместе с тем, необходимость рационального расходования бюджетных средств, был направлен запрос в администрацию города с просьбой дать разъяснения по вопросу эффективности и целесообразности вышеуказанных закупок», – сказала координатор проекта ОНФ «За честные закупки» Марина Кондратюк.

Кроме того, эксперты попросили мэрию Красноярска уточнить, как чиновники попытались сократить бюджетные расходы при планировании новогодних мероприятий.

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