Ледовые городки Красноярска проверили на безопасность

Специалисты Роспотребнадзора вместе с официальными властями проверили на безопасность ледовые городки Красноярска. Эксперты оценили наличие бортиков, деревянных ступеней и безопасных спусков.

На горке в Ленинском районе инспекторы нашли целые куски льда, разбросанные по территории. Обломки «стройматериала» вызвали недоумение у проверяющих, которые потребовали объяснить ситуацию.

«Эти глыбы, которые от вырезки льда получаются, остаются на территории. Их в конце нашей работы вывозим. Сейчас вот придет техника, которая будет убирать лед», — рассказал экспертам бизнесмен Анатолий Лескель.

Во время рейда техника приехала разбирать «строительный мусор». Общественники, в свою очередь, отправились с инспекцией в Кировский и Свердловский районы. Меньше всего нареканий у комиссии вызвал новогодний городок на Каменке — он практически соответствует требованиям безопасности.

В Панюковском сквере горки только заливают водой, после чего лед нарастят и отполируют. Из 150 ледовых блоков здесь построили три маленькие горки, несколько скульптур, елочное ограждение и лабиринт. Проанализировав все увиденное, общественники указали на недочеты.

«Конечно, должны быть выставлены сотрудники дорожной полиции либо заключен договор с частным охранным предприятием. Какая-то хаотичность наблюдается. Где-то есть сотрудники полиции, где-то их нет. Я порекомендовал сделать на каждой елке информационные щиты, где телефон оперативного дежурного по администрации района, сотрудников полиции телефон и так далее, чтобы могли при возможности оперативно отреагировать», — рассказал депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Руководители районов пообещали устранить все недочеты. Представители комиссии планируют лично убедиться в безопасности ледовых городков.