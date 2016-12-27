У ресторана в центре Красноярска появился свой каток

В Центральном районе Красноярска на площадке перед рестораном The James Shark Pub залили каток. Официальное открытие запланировано на 29 декабря. Ширина катка составляет 10 метров, а длина — 23 метра.

Покататься могут не только клиенты заведения. Аренда инвентаря обойдется около 100 рублей. Время пользования коньками не ограничивается.

Ресторан планирует устраивать игры и соревнования, например по керлингу. После открытия катка для его посетителей будет организовано специальное меню с едой и горячими напитками.

Напомним, этой зимой в Красноярске работает около 200 ледовых площадок и 23 лыжные базы.