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У ресторана в центре Красноярска появился свой каток

Главная Общество
Красноярск
12:18 27 Декабря 2016
спорт, культура, каток
Автор: Sibnovosti.ru
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В Центральном районе Красноярска на площадке перед рестораном The James Shark Pub залили каток. Официальное открытие запланировано на 29 декабря. Ширина катка составляет 10 метров, а длина — 23 метра.

Покататься могут не только клиенты заведения. Аренда инвентаря обойдется около 100 рублей. Время пользования коньками не ограничивается.

Ресторан планирует устраивать игры и соревнования, например по керлингу. После открытия катка для его посетителей будет организовано специальное меню с едой и горячими напитками.

Напомним, этой зимой в Красноярске работает около 200 ледовых площадок и 23 лыжные базы.

  • Раньше всех остальных — 10 ноября — открылся самый большой в Красноярске каток, расположенный на острове почти вплотную к Октябрьскому мосту. Его общая площадь — 17,5 тыс. кв. м. На протяжении всего зимнего сезона каток работает ежедневно без выходных с 10:00 до 23:00.
  • В Центральном парке (ул. Карла Маркса, 151) по традиции залили не только большую часть центральной аллеи, но и превратили в ледовые треки прилегающие к ней дорожки. Общая площадь пригодного для комфортного катания льда — около 5 тыс. кв. м.
  • Каток на о. Отдыха площадью 15 тыс. кв. м также открылся в начале ноября. В будни он работает с 16:00 до 22:00, в выходные и праздники — с 12:00 до 23:00.
  • В коробке ледового дворца «Рассвет» (1,8 тыс. кв. м) можно с комфортом кататься в любую погоду, однако для массового посетителя каток работает лишь по субботам и воскресеньям с 17:45 до 20:00. Каток одновременно вмещает 70–80 человек.
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