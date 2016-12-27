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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Организаторы детских праздников в крае заплатили почти 300 тыс. штрафов

Главная Общество
Красноярск
11:58 27 Декабря 2016
штрафы, роспотребнадзор, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае организаторов новогодних праздников для детей оштрафовали на 288,5 тыс. рублей. Такие данные опубликованы региональным управлением Роспотребнадзора.

Всего специалисты проверили 482 организации. За различные нарушения было заведено 163 административных дела.

«Наиболее часто выявлялись нарушения в части проведения влажных уборок помещений, нарушений режима проветривания, отсутствия отметок в личных медицинских книжках персонала о своевременном прохождении гигиенического обучения и о наличии прививок», — говорится в сообщении.

Так, были оштрафованы 33 дома культуры, кондитерская фабрика, 2 организации общественного питания, 2 торговые организации и 2 цеха быстрого питания. В рамках проверки Роспотребнадзор даже оштрафовал два аэропорта.

По данным ведомства, всего на территории края запланировано 5,5 тыс. детских утренников и дискотек. В них примут участие почти 350 тыс. школьников.

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