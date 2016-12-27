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В музейном центре «Площадь Мира» подвели итоги года

Главная Общество
Красноярск
11:47 27 Декабря 2016
общество, культура, музеи
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Фонды музейного центра «Площадь Мира» в 2016 году пополнились более 50 новыми объектами современного искусства, в обновленную библиотеку поступило 150 книг по современному искусству. Об этом сообщается в релизе, поступившем в редакцию Sibnovosti.ru.

В пресс-службе музея отмечают, что в уходящем году у учреждения появился новый директор – Мария Букова, а также был создан Попечительский совет музея, в который вошло 10 человек.

«Одними из самых важных событий этого года стали победы в грантовых конкурсах — в сумме на реализацию наших проектов мы получим 4,393 млн. рублей. Основные работы сосредоточились в Красных залах, посвященных революции, здесь будет создано сразу два проекта», — рассказывают работники музея.

В музее обновляются форматы работы с посетителями. В феврале появился новый формат — «ночная экскурсия с директором», за год состоялось 10 таких экскурсий (фоторепортаж Sibnovosti.ru с этого мероприятия можно посмотреть здесь).

Образовательный отдел музея запустил «Толковые клубы», которые предполагают совместную интерпретацию произведений кино, театра, литературы и изобразительного искусства. Также были организованы мероприятия для детей – «День рождения в музее современного искусства» и образовательные путешествия «Карта Мира». Кроме того, в музее появилась своя фотолаборатория.

В 2017 году центр готовит два проекта к 100-летию Октябрьской революции: «В зазорах идеологии» и «Советская изнанка». С темой революции будет связана и XII Красноярская музейная биеннале, которая также состоится в 2017 году.

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