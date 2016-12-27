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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Прокуратура потребовала открыть «город Солнца» для туристов

Главная Общество
Красноярск
10:52 27 Декабря 2016
прокуратура, перекрытия, дорога, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Прокуратура Курагинского района потребовала открыть дорогу к «городу Солнца», расположенному на территории Черемшанского сельсовета. Сейчас там проживают последователи Виссариона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства.

Специалисты выяснили, что от поселка Жаровска до «города Солнца» проходит автомобильная дорога протяженностью 18 км. Примерно на 15 км жители натянули цепь, ограничив тем самым проезд в населенный пункт. Рядом они поставили табличку «Въезд транспорта запрещен».

«При въезде в «город Солнца» установлен пропускной пункт, на котором несут дежурство жители и препятствуют проезду посторонних, ограничивают свободу передвижения посетителей», — рассказали в ведомстве.

Добавим, что прокуроры направили исковое заявление администрации Черемшанского сельсовета с требованием открыть дорогу и поселок. В ближайшее время данный спор решит суд.

Виссарион — основатель и духовный наставник церкви «Последнего завета», последователи которой проживают на юге Красноярского края. По некоторым данным, к религиозному течению себя относят около 10 тыс. человек.

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