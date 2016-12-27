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Сибирское агентство новостей
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Красноярскому педагогу, уволенному за фото в соцсетях, разрешили вернуться на работу

Главная Общество
Красноярск
10:39 27 Декабря 2016
общество, происшествия, школа, образование
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске учительнице, уволенной после жалобы на ее «аморальный облик», разрешили вернуться в школу. Марию Шестопалову восстановили в должности, с 27 декабря она вновь приступает к работе. Более того, девушка получит компенсацию за пропущенные во время увольнения дни.

Историю молодого педагога вряд ли можно считать законченной — страницы девушки в социальных сетях продолжает проверять управление образования на «соответствие морали и этики педагога». Итоги проверки станут известны только в конце января.

Известно, что в ходе проверки сотрудники регионального управления образования установили, что директор образовательного учреждения уволила Шестопалову без предупреждения и уточнения корректной даты прекращения трудового договора. Согласно действующему Трудовому Кодексу РФ, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

Принято решение о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя Центра дополнительного образования.

22 декабря стало известно, что петербургский активист движения «Первый нравственный российский фронт» Тимур Булатов добился увольнения Шестопаловой под предлогом того, что она якобы пропагандирует среди детей нетрадиционные ценности, а также принадлежит к ЛГБТ-сообществу и сатанистам. Активист разослал фотографии и записи девушки со страницы «ВК» директору центра, а также в мэрию Красноярска и полицию.

После разгоревшегося скандала красноярским школам рекомендовали составить правила поведения для учителей в соцсетях. В пресс-службе управления образования уточняли, что школы могут регламентировать поведение педагогов собственными локальными документами. Например, они могут описывать вопросы «размещения информации в сети интернет» в вопросах демонстрации курения и употребления алкогольных напитков. «Аморальные поступки» могут стать поводом для увольнения и дисциплинарных взысканий.

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