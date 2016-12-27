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Сибирское агентство новостей
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В Красноярске участник смертельного ДТП засудил страховщиков

Главная Общество
Красноярск
10:06 27 Декабря 2016
красноярск, компенсация, общество, суд
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Водитель фуры из Красноярска, который стал участником смертельной аварии под Новосибирском, подал в суд на страховую компанию. Мужчина потребовал увеличить сумму страховых выплат на 386 тыс. рублей. В результате суд удовлетворил требования истца. Материалы дела опубликованы на официальном сайте краевого суда.

Смертельная авария произошла 30 декабря 2015 года. В тот день автомобиль Nissan Atlas превысил скорость и врезался в грузовик MAN. В результате аварии водитель легкового авто скончался на месте происшествия, а его пассажир получил травмы средней степени тяжести. Виновным в ДТП был признан погибший водитель.

Собственник фуры обратился в страховую компанию с просьбой выплатить ему компенсацию за поврежденный грузовик. Однако в письме мужчина получил отказ.

«После получения отчета о стоимости восстановительного ремонта машины, составившего 724,4 тыс. рублей, он подал в страховую компанию досудебную претензию», — говорится в сообщении.

В результате Центральный районный суд постановил взыскать со страховщиков 386 тыс. рублей в пользу истца. Ответчик попытался обжаловать решение, потребовав снизив сумму компенсации. Однако судья оставил его без изменений.

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