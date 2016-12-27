В Новый год по Красноярску пустят бесплатные автобусы до Татышева

После открытия главной городской елки на острове Татышев красноярцы смогут уехать в разные районы города на дополнительных автобусах. Транспорт будет забирать пассажиров с остановки «остров Татышев» с правой и с левой стороны Октябрьского моста. Информация об этом появилась на сайте мэрии Красноярска.
28 декабря для посетителей праздничного мероприятия будут ходить следующие дополнительные автобусы:
- № 7 «Северный — ДК Кировский»
- № 23 «Солнечный — ЛДК»
- № 27 «Полигон — Автовокзал»
- № 58 «Парашютная — Спортзал»
- № 60 «Солнечный — Автовокзал Восточный»
- № 61 «Солнечный — п. Шинников»
- № 85 «Верхние Черемушки —Ветлужанка»
- № 94 «ЛДК — ТЭЦ 3».
Как рассказал руководитель департамента транспорта Игорь Ким, в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будут работать 15 автобусных маршрутов, которые бесплатно доставят горожан из всех районов города на остров Татышев. Традиционные дополнительные автобусы запустят и в ночь с 6 на 7 января до храма Рождества Христова.