В Новый год по Красноярску пустят бесплатные автобусы до Татышева

После открытия главной городской елки на острове Татышев красноярцы смогут уехать в разные районы города на дополнительных автобусах. Транспорт будет забирать пассажиров с остановки «остров Татышев» с правой и с левой стороны Октябрьского моста. Информация об этом появилась на сайте мэрии Красноярска.

28 декабря для посетителей праздничного мероприятия будут ходить следующие дополнительные автобусы:

№ 7 «Северный — ДК Кировский»

№ 23 «Солнечный — ЛДК»

№ 27 «Полигон — Автовокзал»

№ 58 «Парашютная — Спортзал»

№ 60 «Солнечный — Автовокзал Восточный»

№ 61 «Солнечный — п. Шинников»

№ 85 «Верхние Черемушки —Ветлужанка»

№ 94 «ЛДК — ТЭЦ 3».

Как рассказал руководитель департамента транспорта Игорь Ким, в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будут работать 15 автобусных маршрутов, которые бесплатно доставят горожан из всех районов города на остров Татышев. Традиционные дополнительные автобусы запустят и в ночь с 6 на 7 января до храма Рождества Христова.