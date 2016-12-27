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Сибирское агентство новостей
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В Новый год по Красноярску пустят бесплатные автобусы до Татышева

Главная Общество
Красноярск
10:02 27 Декабря 2016
маршруты, красноярск, автобусы, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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После открытия главной городской елки на острове Татышев красноярцы смогут уехать в разные районы города на дополнительных автобусах. Транспорт будет забирать пассажиров с остановки «остров Татышев» с правой и с левой стороны Октябрьского моста. Информация об этом появилась на сайте мэрии Красноярска.

28 декабря для посетителей праздничного мероприятия будут ходить следующие дополнительные автобусы: 

  • № 7 «Северный — ДК Кировский»
  • № 23 «Солнечный — ЛДК»
  • № 27 «Полигон — Автовокзал»
  • № 58 «Парашютная — Спортзал»
  • № 60 «Солнечный — Автовокзал Восточный»
  • № 61 «Солнечный — п. Шинников»
  • № 85 «Верхние Черемушки —Ветлужанка»
  • № 94 «ЛДК — ТЭЦ 3».

Как рассказал руководитель департамента транспорта Игорь Ким, в ночь с 31 декабря на 1 января в городе будут работать 15 автобусных маршрутов, которые бесплатно доставят горожан из всех районов города на остров Татышев. Традиционные дополнительные автобусы запустят и в ночь с 6 на 7 января до храма Рождества Христова.

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