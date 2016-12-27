Пропавший после смерти жены красноярец вернулся домой

31-летний отец двоих детей из Красноярска, который пропал без вести после смерти жены, найден живым. Об этом 26 декабря в группе «Поиск пропавших детей» написала сестра пропавшего.

По словам очевидцев, Евгений Волков сам зашел домой, объяснив свое исчезновение тем, что он «хотел побыть в одиночестве». Его сестра Екатерина поблагодарила в социальных сетях всех волонтеров за оказанную помощь.

Сейчас молодой отец воспитывает двух детей. Помощь в этом ему оказывают близкие родственники. Желание помочь выразили и неравнодушные добровольцы, к которым он может обратиться в любой момент.

Напомним, молодой мужчина пропал без вести 25 декабря. Он очень переживал из-за смерти жены. Родственники переживали, что из-за депрессии мужчина мог свести счеты с жизнью, однако он вернулся домой живым и невредимым.