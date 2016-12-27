Определен график работы медучреждений Красноярска в новогодние выходные

Амбулаторно-поликлинической сетью 3 и 6 января 2017 года с 08.00 до 16.00 будет обеспечен амбулаторный прием следующими врачами: терапевтом участковым, хирургом, педиатром участковым, акушером-гинекологом (в женской консультации), стоматологом (в стоматологической поликлинике), стоматологом детским, а также организована работа процедурного и перевязочного кабинетов.

Министерство здравоохранение обращает внимание на то, что записаться на плановый прием к врачу в указанные дни можно заблаговременно. В эти дни будут обслуживаться и вызовы на дому, их прием будет осуществляется до 14.00.

Кроме того, медработники будут активно посещать больных по переданной информации с подстанций скорой медицинской помощи и осуществлять патронажи.

Рекомендовано усилить работу специалистов кабинетов доврачебной и неотложной помощи, в том числе, в после праздничные дни, для выдачи справок и выписок населению.

В обычном круглосуточном режиме будут работать служба скорой медицинской помощи, стационары и травмпункты.

Травмпункты Красноярска:

Травматолого-ортопедическое отделение № 1 ул. Баумана 20 «б», тел. 243-16-89;

Травматолого-ортопедическое отделение № 2 ул. Ленина 150 корп.1, тел. 221-03-62;

Травматолого-ортопедическое отделение № 3 ул. Джамбульская19, тел.224-29-92;

Травматолого-ортопедическое отделение №5 пр. Красноярский рабочий 48в.

При неотложных состояниях стоматологическую помощь в г. Красноярске будет оказывать круглосуточно:

Взрослому населению на правобережье Красноярска в городской стоматологической поликлинике № 3 (ул. Коммунальная, 6а, тел 201-10-39);

Взрослому населению на левобережье Красноярска – в городской стоматологической поликлинике № 2 (ул. Железнодорожников, 26, тел. 221– 57 –35);

Взрослому населению Советского района в ООО «Стоматология для Вас» (ул. Тельмана, 32а, тел.291-51-55);

Детям до 18 лет включительно – в городской детской клинической больнице № 5 (ул. Щорса, 83, тел.260-23-23). 223-12-23 (приемный покой).

Телефон горячей линии «Право на здоровье» — 8-800-700-000-3.