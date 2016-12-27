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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Более половины россиян ожидают коррупционных скандалов и отставок министров

Главная Общество
Красноярск
08:29 27 Декабря 2016
исследования, опрос, общество
Источник: 7 канал
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Россияне подводят итоги прошедшего года и делают прогнозы на следующий: 60% наших соотечественников в 2017-м ждут коррупционных скандалов и отставок министров, а вот в протесты верят немногие. Об этом свидетельствую результаты опроса «Левада-центра».

Из всех опрошенных 60% респондентов убеждены, что в будущем году стоит ждать новых громких отставок министров из-за коррупционных скандалов. Примечательно, что высокий процент тех, кто считает, что общественность ждут новые коррупционные скандалы, держится с 2007 года — это всегда доля выше 50%.

Вероятно, такие ожидания связаны с последними новостями: в этом году мы наблюдали сразу за несколькими крупными коррупционными историями, наиболее заметная — задержание министра экономического развития Алексея Улюкаева.  Кроме того, 2 июня суд отправил под стражу мэра Владивостока Игоря Пушкарева, который подозревается в незаконной выдаче госзаказов компаниям своих родственников. В начале июля был арестван замдиректора «Спецстроя» Александр Буряков.

«Таков общий фон — непрерывно идущие сообщения о коррупции, об арестах, о возбуждении всякого рода уголовных дел против чиновников. По моим подсчетам, таких сообщений поступает примерно 750–800 в год, минимум два сообщения в день», — говорит директор Левада-центра Лев Гудков.

В то же время опрос выявил, что снизилось количество человек, которые ожидают массовых волнений в стране ― только 21% респондентов считают, что они возможны в 2017 году, а в 2012 года протестных выступлений ждали 56% опрошенных.

Государственный переворот предсказали только 9% опрошенных, хотя раньше в его вероятности были уверены 21% респондентов.

Отставку правительства прогнозируют лишь 16% опрошенных, и это не изменилось с 2014 года.

В прогнозах опрошенных россиян упала и вероятность новых вооруженных конфликтов с другими странами ― после начала событий в Украине и сирийской войны 27–29% ожидали новых войн, теперь в этом уверены меньше 25% респондентов.

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