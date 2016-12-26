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Сибирское агентство новостей
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Власти Красноярска выразили соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

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Красноярск
21:40 26 Декабря 2016
общество, происшествия, траур
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Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов и председатель городского Совета депутатов Татьяна Казанова выразили соболезнования семьям погибших в авиационной катастрофе 25 декабря.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

По предварительной информации, в самолете находились несколько уроженцев Красноярского края — старший лейтенант Валерий Парикмахеров, артисты ансамбля им. Александрова — Алексей Моргунов, Александр Разумов и Артем Тарасенко.

«Смерть молодых, талантливых, полных сил и творческих планов, едва начинающих свой жизненный путь людей особенно страшна и несправедлива. Мы, красноярцы, с огромной душевной болью восприняли сообщения о случившемся. Мы всегда будем помнить наших ребят и гордиться ими! Выражаем глубочайшие, искренние соболезнования родителям, родственникам и друзьям Александра, Артёма и Алексея. Соболезнуем семьям всех погибших и всем тем, кого коснулась эта трагедия. Разделяем ваше горе. Вместе с вами скорбим о невосполнимой, тяжелейшей утрате», — сообщается на сайте городской администрации.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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