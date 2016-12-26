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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Городские службы готовятся к работе в новогодние праздники

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Красноярск
21:27 26 Декабря 2016
общество, новый год, администрация
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Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов провел совещание по вопросам готовности служб города к работе в новогодние праздники.

В этом году в соответствии с постановлением правительства выходные дни продлятся с 1 по 8 января 2017 года.

С докладом об основных новогодних и рождественских мероприятиях выступил заместитель главы города Сергей Кочан. Он отметил, что в период с 28 по 30 декабря в Красноярске пройдет более 100 различных масштабных представлений, соревнований.

Глава города Красноярска поручил подготовить сводный план мероприятий, которые пройдут в городе в течение новогодних каникул, а также поблагодарить педагогические и родительские коллективы, которые приняли активное участие в организации новогодних праздников в школах города:

«В этом году новогодние утренники были организованы в школах. По мнению горожан, большинство из них прошло очень интересно, и особую роль в создании сказочной новогодней атмосферы для мальчишек и девчонок сыграли именно родители».

С докладом о работе служб жилищно-коммунального сектора выступил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

Он сообщил, что работа городских служб во время новогодних каникул будет вестись в усиленном режиме. Особое внимание — вывозу бытовых отходов, работе систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения города. В праздничные дни будут работать аварийные бригады, в состав которых входят электрики, сварщики и другие специалисты.

Эдхам Акбулатов акцентировал внимание на необходимости в оперативном порядке разрешения всех вопросов, связанных с работой и обслуживанием лифтов в многоквартирных домах, подчеркнув, что красноярцы не должны становиться заложниками конфликта хозяйствующих субъектов.

В рамках совещания также прозвучали доклады о работе в праздничные дни органов полиции, медицинских и социальных учреждений.

Подводя итоги совещания, Эдхам Акбулатов поручил сформировать справочную информацию с указанием номеров телефонов экстренной помощи и разместить ее на официальном сайте администрации города Красноярска.

«Все обсуждаемые сегодня мероприятия необходимы для того, чтобы на должном уровне обеспечить отдых горожан. Это очень серьезная и ответственная задача. Я надеюсь, что количество внештатных ситуаций будет минимальным, но все службы города должны быть к ним готовы», — отметил глава города.

По материалам пресс-службы администрации Красноярска

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