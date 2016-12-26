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Сибирское агентство новостей
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В составе экипажа разбившегося Ту-154 оказался уроженец Красноярского края

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Красноярск
17:57 26 Декабря 2016
общество, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В составе экипажа самолета Ту-154, упавшего в Черное море, был уроженец Красноярского края. Старший лейтенант Валерий Парикмахеров работал бортовым инженером, сообщает ГТРК «Красноярск».

Валерий Парикмахеров родился в поселке Арадан Ермаковского района Красноярского края, где жил до окончания школы. После он учился в иркутском военном авиационном училище. Работал в Минобороны, жил в Москве. У 29-летнего мужчины остались двое детей.

По словам родственников, с родителями Валерия, живущими в Красноярском крае, никто пока не связался.

Напомним, авиакатастрофа самолета Ту-154 произошла утром в воскресенье вскоре после взлета из аэропорта Адлера. На его борту находились 92 человека — военнослужащие, тележурналисты, Елизавета Глинка, а также музыканты ансамбля имени Александрова.

В составе ансамбля Александрова летели трое красноярцев. Они в разное время прошли обучение в красноярских учреждениях сферы искусства и заняли место в основном составе военного ансамбля. Самый молодой — Алексей Моргунов — только в этом году окончил Красноярский институт искусств. Выпускника Красноярского хореографического колледжа Александра Разумова включили в состав ансамбля сразу после получения диплома в 2006 году. Выпускник Красноярского колледжа искусств имени Иванова-Радкевича Артем Тарасенко успешно прошел прослушивание и стал участником прославленного коллектива в 2012 году, через год после окончания учебы.

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