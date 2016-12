Те, кто ушли

2016 год забрал многих достойных. Ученые, музыканты, актеры. Так уж совпало, что разом ушли многие таланты. Sibnovosti.ru вспоминают знаменитых и известных людей, покинувших наш мир в этом году.

Елизавета Глинка, 25 декабря.

Известная как Доктор Лиза, российский правозащитник и общественный деятель, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Елизавета Глинка стала первым лауреатом госпремии за правозащитную деятельность. Она добивалась запрета на ввод санкций, касающихся медикаментов и медоборудования, из-за которых могли пострадать пациенты в зонах военных конфликтов. Доктор Лиза погибла в катастрофе Ту-154 под Сочи, перевозившего в Сирию партию лекарств для университетского госпиталя Тишрин в Латакии.

Джордж Майкл, 25 декабря.

Один из самых успешных поп-певцов, за время карьеры продавший около 100 миллионов записей. В составе дуэта Wham «Wake Me Up Before You Go-Go» и «Last Christmas». После распада дуэта в 1986 вместе с Элтоном Джоном записал песню «Don't Let The Sun Go Down On Me» и стал еще популярнее.

Ричард «Рик» Джон Парфитт, 24 декабря.

Британский рок-музыкант, вокалист, автор песен и ритм-гитарист группы Status Quo. Вместе с клавишником Энди Брауном написал главные хиты группы — «Whatever You Want», «Again and Again» и «Rain». Знаменитости Status Quo добавило исполнение кавер-версии песни братьев Болландов «You’re in the Army Now».

В 1997 году Парфитт пережил сердечный приступ и операцию на сердце, в декабре 2011-го и в августе 2014-го — второй и третий приступы. После этого он бросил курить и пить, но в июне 2014 года перенес инфаркт. Убила Паффита острая инфекция, появившаяся после травмы плеча.

Весна Вулович, 23 декабря.

Сербская стюардесса, выжившая после падения самолета с высоты 10 160 метров после крушения, за что попала в Книгу рекордов Гиннеса.

26 января 1972 года в самолете McDonnell Douglas DC-9-32, летевшем из Стокгольма в Белград, взорвалась бомба. 22-летняя Весна Вулович не должна была лететь на нем, так как не окончила обучение и была стажером. Но из-за ошибки авиакомпании была направлена на самолет вместо другой стюардессы с тем же именем.

После взрыва Весна потеряла сознание, на месте крушения ее нашли местные жители. Девушка получила перелом основания черепа, трех позвонков, обеих ног и таза. Остальные 27 пассажиров и членов экипажа погибли.

Выздоровление заняло 16 месяцев, после чего Весна решила продолжить карьеру стюардессы. Полетов она не боялась, так как не помнила, момента катастрофы. Стюардессой ей стать не удалось, зато авиакомпания устроила Весну на офисную работу.

В возрасте 67 лет ее здоровье сильно пошатнулось. Тело Весны Вулович было обнаружено 23 декабря 2016 года в ее квартире в Белграде.

Евгений Джугашвили, 22 декабря.

Внук Сталина, советский военный ученый — инженер и историк, российский и грузинский общественный и политический деятель. Кандидат военных наук, кандидат исторических наук. Профессор. Полковник в отставке.

Снялся в роли Сталина в фильме «Яков, сын Сталина», также участвовал в съемках документальных фильмов и передач о Сталине.

Выступал в защиту чести и достоинства деда в судах России и Украины — в основном против журналистов, рассказывавших о деяниях Сталина. Суд иски отклонил.

В 2015 году выпустил книгу воспоминаний «Мой дед Сталин. Он — святой!».

Мишель Морган, 20 декабря.

Актриса театра и кино, легенда французского кинематографа. Обладательница премии Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль («Пасторальная симфония», 1946), почетных премий «Сезар» и «Золотой лев» за выдающиеся заслуги в кинематографе, владелица именной звезды на Аллее Славы в Голливуде. Наибольшую известность Мишель принесла главная роль в фильме «Набережная Туманов».

Во Франции Мишель Морган считают одной из величайших актрис за всю историю. В ее фильмографии насчитывается свыше 60 наименований. Однако в России фильмы с ней малоизвестны. В советском прокате демонстрировались «Набережная туманов», «Большие маневры, «Поворот дверной ручки» и «Двустворчатое зеркало».

После смерти сына в 2005 году от рака легких актриса стала вести уединенный образ жизни, лишь изредка общаясь только с близкими родственниками. Скончалась Мишель Морган в возрасте 96 лет.

Андрей Карлов, 19 декабря.

Российский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол. Посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.

Был убит террористом на открытии выставки в Центре современного искусства в Анкаре. По словам коллег, Карлов очень лично воспринимал кризис в отношениях между Турцией и Россией, развившийся после инцидента с уничтожением российского Су-24 в Сирии в ноябре 2015 года, так как ранее в отношениях удалось добиться серьезных сдвигов как в политике, так и в экономике.

Генри Геймлих, 17 декабря.

Американский хирург и общественный деятель, автор «приема Геймлиха» — метода поддиафрагмальных толчков для спасения подавившегося.

В 1955 году разработал первую методику шунтирования пищевода и два десятилетия усовершенствовал ее. Также изучал возможность использования малярийной терапии для борьбы с раком. Изобрел «клапана Геймлиха» для предотвращения пневмоторакса и разработал первый внутритрахейный катетер для хронической кислородной терапии.

Скончался в больнице Цинциннати от сердечной недостаточности, вызванной инфарктом миокарда.

Паулу Эваристу Арнс, 14 декабря.

Бразильский кардинал, францисканец. На момент смерти старейший и единственный живущий кардинал Римско-католической Церкви по возведению в сан, будучи возведенным папой римским Павлом VI 5 марта 1973.

Продал епископский дворец Пия XII. Паулу ужаснул счет за электричество и большое количество персонала: «25 братьев и сестер, чтобы ухаживать за одним человеком». На вырученные деньги кардинал построил социальную станцию в бразильских трущобах.

Известен как богослов теологии освобождения и противник военной диктатуры. Арнс получил репутацию одного из наиболее либеральных кардиналов и епископов в церковной иерархии и часто выражал точку зрения, не обязательно связанную с официальной позицией Церкви.

В 2002 году Арнс стал одним из самых высокопоставленных членов церкви, публично не согласившихся с церковной позицией о священническом целибате, заявив, что это было ненужным правилом без библейского основания.

Джон Гленн, 8 декабря.

Первый астронавт США, совершивший орбитальный космический полет. Гленн — бладатель уникального рекорда — перерыва в 36 лет между полетами в космос, единственный человек, летавший на корабле первого поколения (Меркурий) и четвертого (Шаттл). До своей смерти он оставался последним живущим астронавтом первого набора США.

Роберт Кеннеди, с которым друдил Гленн вполть до убийства политика, советовал астронавту выставить свою кандидатуру на праймериз Демократической партии против действующего сенатора от Огайо Стивена Янга. Он намеревался последовать этому совету еще в 1964 году, но отменил кампанию из-за сотрясения мозга. В 1970 году он проиграл Говарду Метценбауму на внутренних выборах демократов с минимальным отрывом и занялся бизнесом.

В 19774 году Гленн был выбран в Сенат США от штата Огайо, став впоследствии одним из главных авторов Акта о нераспространении ядерного оружия 1978 года. В 1983 году выдвигал свою кандидатуру в президенты. Основным приоритетом для Джона Гленна во время его политической карьеры оставалась господдержка космической программы.

Грег Лейк, 7 декабря.

Однин из крупнейших талантов британской сцены прогрессивного рока и как автор, и как исполнитель. Наиболее известен как участник King Crimson и Emerson, Lake and Palmer.

Питер Вон, 6 декабря.

Английский актер, известный своими ролями второго плана в британских фильмах и телесериалах. В 1997 году номинировался на RTS Television Award и премию BAFTA за лучшую мужскую роль в девятисерийном фильме «Наши друзья на севере». Сыграл роль Эймона Таргариена в «Игре престолов». За свою жизнь Вон снялся в более чем 70 сериалах и кинолентах



Дэвид Гамильтон, 25 ноября.

Британско-французский фотограф, прославившийся мягко сфокусированными снимками обнаженных девочек. Работы Гамильтона стали узнаваемыми к концу шестидесятых.

Это самый знаменитый фотограф, снимающий детскую наготу. Его часто обвиняли в детской порнографии, а в 2005 году книги Гамильтона были объявлены вне закона полицией графства Суррей на юге Великобритании. Позже полиция принесла публичные извинения за необоснованные обвинения и заявила, что оснований для запрета работ Гамильтона нет.

Фидель Кастро, 25 ноября.

Кубинский революционер, государственный, политический и партийный деятель, руководивший Кубой с 1959 до 2006 год.

Спорная фигура: сторонники Кастро высоко оценили его социалистическую, антиимпериалистическую и гуманистическую политику, приверженность охране окружающей среды и независимости Кубы от американского влияния. Критики называли его диктатором, чей режим нарушал права человека, а политика привела к обнищанию населения и отъезду более чем миллиона человек. Благодаря своим действиям и работам он значительно повлиял на различные организации и политиков по всему миру.

Константинос Стефанопулос, 20 ноября.

Президент Греции с 1995 по 2005 годы. Во время своего правления он приобрел мировую известность, хотя и придерживался строгого и сдержанного образа жизни. Он считается одним из самых уважаемых и любимых президентов Греции.

Дентон Кули, 18 ноября.

Американский кардиохирург, который провел первую в мире операцию по пересадке человеку искусственного сердца.

С 1962 по 1967 годы Кули вместе со своими коллегами работали над созданием искусственных сердечных клапанов. На тот момент смертность во время проведения операций по пересадке искусственных клапанов снизилась с 70 % до 8 %.

В 1969 году вместе с коллегой Кули провел первую успешную операцию по пересадке искусственного сердца в качестве переходного этапа перед пересадкой трансплантата. После операции пациент прожил 65 часов. В следующем году он провел еще одну трансплантацию искусственного сердца человеку и стал первым хирургом, у которого на момент проведения операции еще не было подходящего донорского органа для пациента.

Абдулла Арипов, 5 ноября.

Народный поэт Узбекистана, автор слов Государственного Гимна Республики Узбекистан. В 1998 году Абдулле Арипову было присвоено звание Героя Узбекистана. Поэт перевел на узбекский язык «Божественную комедию» Данте Алигьери, произведения Н. Некрасова, Л. Украинки, Т. Шевченко, К. Кулиева и многих других авторов.

Пхумипон Адульядет, 13 октября.

Король Таиланда, находившийся на троне более 70 лет. Несмотря на церемониальный статус короля, неоднократно принимал важные политические решения, а также пользовался правом вето. Сыграл важную роль в демократизации страны в 1990-х. Использовал часть своего богатства для финансирования более чем 3000 проектов развития, особенно в сельских районах. Он очень популярен в Таиланде и почитается как полубожественная особа.

Король владел патентом на создание искусственных облаков, разрабатывал проекты мостов и плотин, играл на саксофоне, увлекался фотографией и живописью и сконструировал свой собственный парусник. Также был радиолюбителе и имел личный позывной — HS1A.

Тутс Тильманс, 22 августа.

Бельгийский джазовый музыкант, один из крупнейших мастеров игры на губной гармонике XX века. Оказал влияние на «Битлз» и в частности на Джона Леннона во время становления группы. Бывая на концертах Тильманса и вдохновляясь его игрой и гитарными предпочтениями, Леннон тоже решает приобрести ольховый «Рик 325 Капри» с тремя звукоснимателями и коротким грифом, о чем потом расскажет Джордж Харрисон.

Кенни Бейкер, 13 августа.

Английский киноактер, известный ролью робота R2-D2 в «Звездных войнах». В детстве хотел пойти по стопам отца и стать гравером, но не смог получить должного образования. После прямо на улице ему предложили вступить в театральную труппу карликов. Он согласился, потом перешел работать в цирк, в кабаре.

В 1960 и 1962 годах он впервые сыграл эпизодические роли в кино, но настоящий успех пришел после съемок «Звездных войн». Бейкер сыграл роль R2-D2 во всех семи оригинальных фильмах. Вместе с Энтони Дэниелом, игравшим робота C-3PO, они стали единственными, кто снялись в семи лентах серии.

Эрнст Неизвестный, 9 августа.

Советский и американский скульптор, участник Великой Отечественной войны. До 1957 года Неизвестный создает привычную для этого времени станковую скульптуру, но после знаменитой статуи «Мертвый солдат» резко меняет направление, творя резко отличающиеся произведения: «Самоубийца», «Адам», «Усилие», «Механический человек», «Двухголовый гигант с яйцом», фигура сидящей женщины с человеческим зародышем в утробе.

По словам самого скульптора, основным проектом его жизни являлся архитектурный монумент «Древо жизни» — гигантская скульптура, символизирующая творческий союз искусства и науки.

С начала шестидесятых годов и до своего отъезда из Советского Союза скульптор создал более 850 скульптур. На них Неизвестный тратил почти все деньги, которые зарабатывал каменщиком или восстанавливая рельефы разрушенного храма Христа Спасителя в Донском монастыре.

Слава к скульптору пришла уже после развала СССР.

Бернардо Провенцано, 13 июля.

Был боссом боссов всей сицилийской мафии до своего ареста в 2006 году. К этому времени уже более сорока лет находился в бегах, и на момент ареста у итальянской полиции имелось лишь одно его фото1959 года. Арестован в апреле 2006 года в окрестностях Корлеоне.

В 1974 горду вместе с мафиози Тото Риина Бернардо Провенцано возглавил мафиозные семьи Корлеоне. В 1981 они начали «вторую мафиозную войну», уничтожая прежних боссов и назначая своих людей.

До момента смерти содержался в тюрьме города Терни в условиях особо строго режима, установленного специально для него: круглосуточное видео- и аудионаблюдение, общение только со своими адвокатами, а раз в месяц свидания — с женой Саверией и сыновьями — Анджело и Паоло.

Ник Менца, 21 мая.

Американский музыкант-ударник, наиболее известный по своей работе с трэш-метал-группой Megadeth и по сотрудничеству с гитаристом Марти Фридманом. Занял 52 место в списке 100 величайших барабанщиков рока по версии сайта DigitalDreamDoor.com.

Профессиональную карьеру начал в 18 лет и перепробовал музыкальные стили от ритм энд блюза до хэви-метала. В 1989 году вошел в состав Megadeth. Спустя 10 лет покинул ее из-за травмы в колене.

В день смерти выступал с группой OHM в одном из клубов Лос-Анджелеса и, внезапно почувствовав себя плохо, упал на сцену. Умер в машине скорой помощи. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Сюзанна Джонс, 12 мая.

Афроамериканская долгожительница, после смерти Джералин Тэлли — самая пожилая полностью верифицированная жительница США. 8 апреля 2016 года Джонс стала седьмой старейшей верифицированной женщиной в истории.

Последние 28 лет проживала в доме престарелых «Ванделия» в Бруклине. В 2000 году она ослепла и у нее начались проблемы со слухом. Она передвигалась в инвалидной коляске, но при этом говорила, что чувствствовала себя хорошо. Прожила 116 лет. Собственных детей не имела, но у нее 100 племянниц и племянников.

Валерий Зубов, 27 апреля.

Губернатор Красноярского края 1993-1998 годов, имевший в администрации Красноярского края прозвище «краевой Гайдар». Депутат Государственной думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов, в середине 2000-х один из четырех сопредседателей Республиканской партии России.

«Валерий Михайлович был вторым губернатором Красноярского края, он возглавлял регион с 1993 по 1998 годы — в самый непростой и неспокойный период экономических и политических реформ, когда быть у власти означало принять на себя колоссальную ответственность, не испугаться решения сложнейших задач и каждодневной честной работой оправдывать доверие и надежды людей. Это требовало не только знаний, навыков, управленческого таланта и опыта, но и незаурядного характера — силы, принципиальности, мужества, смелости иметь свое мнение и уметь его аргументировать. Все эти качества, безусловно, были присущи Валерию Михайловичу. Он твердо и последовательно отстаивал интересы края и на посту губернатора, и в качестве депутата Государственной Думы и всегда воспринимал свои должности, прежде всего, как возможность помочь развитию региона, как необходимость способствовать улучшению жизни земляков-красноярцев.

Красноярцы сохранят самую светлую, благодарную память о Валерии Михайловиче Зубове — ярком политике, высококлассном профессионале, достойном человеке», — сказал об уходе Зубова Эдхам Акбулатов.

Зубов — один из немногих, кто голосовал против закона о запрете гражданам США усыновлять российских детей-сирот, а также один из немногих депутатов, который воздержался от голосования за вхождение Крыма в состав РФ.

Скончался 27 апреля 2016 года в Москве после тяжелой продолжительной болезни.

Принс Нельсон, 21 апреля.

Американский музыкант, певец, один из величайших гитаристов, мультиинструменталист, автор песен, композитор, продюсер, актер, режиссер. На протяжении большей части своей карьеры выступал под именем Принс, но использовал также и множество псевдонимов.

По всему миру продано более 100 миллионов копий его альбомов. Лауреат семи премий «Грэмми», премий «Оскар» и «Золотой глобус». В 2004 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла.

Кит Эмерсон, 10 марта.

Британский клавишник и композитор. Наиболее известен как участник групп The Nice и Emerson, Lake & Palmer. Наряду с Джоном Лордом и Риком Уэйкманом признан одним из лучших клавишников в истории рок-музыки.

В ночь с 10 на 11 марта 2016 года Кит Эмерсон застрелился в собственном доме в Санта-Монике.

В 2009 году у Эмерсона обнаружилось заболевание — фокальная дистония, проявляющееся в мышечных спазмах и непроизвольных движениях. Последний альбом вышел в 2012 году под названием Three Fates Project.

Рэй Томлинсон, 5 марта.

Американский программист, изобретатель электронной почты и разработчик аналого-цифровых гибридных синтезаторов речи. В 2012 году вошел в Зал славы Интернета в категории «Инноваторы».

Рамон Кастро, 23 февраля.

Старший брат Фиделя и Рауля Кастро, а также одна из ключевых фигур Кубинской революции. Не принимал активного участия в военных действиях, но выступал в роли интенданта военных сил Фиделя и Рауля и отвечал за поставки оружия и провизии. Также изготовлял топливо на основе спирта во время нехватки бензина на Кубе. После революции продолжил заниматься сельским хозяйством, на нем лежит ответственность за проведение многих сельскохозяйственных инициатив.

Нелл Харпер Ли, 19 февраля.

Американская писательница, автор романа «Убить пересмешника». Друзья подарили ей годовой оплачиваемый отпуск, за время которого Ли написала черновик романа. «Убить пересмешника» был опубликован 11 июля 1960 года и стал бестселлером.

Со времен публикации «Убить пересмешника» Ли практически не давала интервью, не участвовала в общественной жизни и, за исключением нескольких коротких эссе, ничего больше не написала. Она работала над своим вторым романом, который увидел свет лишь в июле 2015 года. В середине 1980-х она начала работу над документальной книгой о серийном убийце из Алабамы, но не закончила ее, так как не была довольна результатами.

Умберто Эко, 19 февраля.

Итальянский ученый и философ. Самый знаменитый итальянский литератор, романист, историк культуры, философ, лингвист. Он занимался исследованиями средневековой и современной эстетики, массовой культуры, разработал собственную теорию семиотики. Одной из центральных для него была проблема интерпретации: взаимоотношения читателя и автора, «роль читателя».

Морис Уайт, 3 февраля.

Американский певец и музыкант, основатель группы Earth, Wind & Fire. Его карьера началась в 1961 году, прекратил выступать в 2014 году из-за проблем со здоровьем. Был основным автором песен и продюсером группы и одним из вокалистов. Уайт выиграл семь Грэмми и был номинирован на 21 в общей сложности. Умер во сне от осложнений болезни Паркинсона в своем доме в Лос-Анджелесе.

Пол Кантнер, 28 января.

Американский рок-музыкант, основатель рок-групп Jefferson Airplane и Jefferson Starship. Песни Кантнера часто сочетали причудливую или политическую лирику с научной фантастикой, необычно наложенных на часто хард-роковый звук группы. Кантнер и Jefferson Airplane были среди групп игравших на фестивале Woodstock. В начале 1970-х Jefferson Airplane начала распадаться, после участники собрались вместе лишь в 1996 году на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.

В тот же день, 28 января, скончалась и первая вокалистка Jefferson Airplane Сигни Толи Андерсон.

Джимми Бэйн, 24 января.

Шотландский бас-гитарист. Играл в группах Rainbow, Wild Horses, Dio, а также с Джоном Кейлом, Иэном Хантером, Филом Лайноттом и другими артистами.

Гленн Фрай, 18 января.

Американский музыкант и певец. Наиболее известен как один из основателей и соавтор большинства знаменитых песен группы Eagles, где играл на гитаре и клавишных, а также был одним из основных вокалистов.

После распада Eagles в 1980 году начал сольную карьеру, а в 1993 году присоединился к воссоединившимся Eagles в турне Hell Freezes Over. Концерты группы имели огромный успех. последующие годы у Фрая выходили только сборники уже выпускавшихся ранее сольных песен.

Алан Рикман, 14 января.

Британский актер театра и кино, актер озвучивания, режиссер. Лауреат премий «Золотой глобус», «Эмми», BAFTA. Знаменит исполнением Северуса Снейпа в «Гарри Поттере». В интернет-опросе 2011 года, устроенном MTV, за Алана Рикмана в роли Снейпа проголосовали 7,5 миллионов человек.

Многие поклонники Алана Рикмана считают одной из самых важных составляющих его успеха голос. Помимо необычного тембра, актер владел идеальным английским произношением и своеобразной манерой речи. Исследования по выявлению «идеального голоса» определили, что голос Рикмана является одним из лучших.

Дэвид Боуи, 10 января.

Британский рок-певец и автор песен, а также продюсер, звукорежиссер, художник и актер. На протяжении пятидесяти лет занимался музыкальным творчеством и часто менял имидж, поэтому его называют «хамелеоном рок-музыки».

Боуи стал известен широкой публике лишь осенью 1969 года, когда его песня «Space Oddity» достигла первой пятерки в британском хит-параде.

В 2002 году в опросе Би-би-си «100 величайших британцев» Боуи занял 29-е место. На протяжении своей карьеры он продал более 136 миллионов пластинок, тем самым войдя в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. Шесть его альбомов входят в список «500 величайших альбомов всех времен» по версии журнала Rolling Stone. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39-е место в списке «100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен» и на 23-е место в списке «100 величайших вокалистов всех времен».

Спустя два дня после своего 69-летия Боуи скончался от рака печени.