Четырехлетняя жительница Красноярска стала послом Универсиады

Юный видеоблогер по имени Злата стала послом XXIX Всемирной зимней универсиады-2019. Об этом сообщили в официальном сообществе дирекции в соцсети «ВКонтакте».

Четырехлетняя красноярка ведет детский развлекательный блог «Бухты Барахты» на YouTube, который стремительно набирает популярность. Сейчас у девочки более 44 тысяч подписчиков. У канала пять развлекательных рубрик: обзор детских игр, обзор развлечений, «развивайка», стенд-ап, а также интервью и встречи.

Свое первое видео девочка сняла месяц назад, оно набрало более 200 тысяч просмотров. Не так давно девочка изъявила желание стать представителем и популяризатором студенческих игр. С ней связался посол зимних игр Николай Олюнин и предложил девочке стать его коллегой.

Послы XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 — известные спортсмены и общественные деятели. Миссия послов — популяризация в мировом сообществе города Красноярска и Красноярского края, а также Зимней универсиады, развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов.

Среди послов Универсиады — Татьяна Руйга, Александр Меньков, Виктор Валлд, Николай Олюнин, Сергей Нетиевский, Алексей Ягудин, Александр Масляков.