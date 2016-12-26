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Четырехлетняя жительница Красноярска стала послом Универсиады

Главная Общество
Красноярск
17:38 26 Декабря 2016
дети, спорт, универсиада, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Юный видеоблогер по имени Злата стала послом XXIX Всемирной зимней универсиады-2019. Об этом сообщили в официальном сообществе дирекции в соцсети «ВКонтакте».

Четырехлетняя красноярка ведет детский развлекательный блог «Бухты Барахты» на YouTube, который стремительно набирает популярность. Сейчас у девочки более 44 тысяч подписчиков. У канала пять развлекательных рубрик: обзор детских игр, обзор развлечений, «развивайка», стенд-ап, а также интервью и встречи.

Свое первое видео девочка сняла месяц назад, оно набрало более 200 тысяч просмотров. Не так давно девочка изъявила желание стать представителем и популяризатором студенческих игр. С ней связался посол зимних игр Николай Олюнин и предложил девочке стать его коллегой.

Послы XXIX Всемирной зимней универсиады-2019 — известные спортсмены и общественные деятели. Миссия послов  — популяризация в мировом сообществе города Красноярска и Красноярского края, а также Зимней универсиады, развития студенческого спорта и здорового образа жизни среди людей разных стран, поколений и интересов.

Среди послов Универсиады — Татьяна Руйга, Александр Меньков, Виктор Валлд, Николай Олюнин, Сергей Нетиевский, Алексей Ягудин, Александр Масляков.

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