26 декабря
Красноярск
погода -11 °C
курсы валют
60.91
 
€ 63.73
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

В Красноярске разрешили только одну площадку для запуска фейерверков

Главная Общество
Красноярск
16:36 26 Декабря 2016
общество, красноярск, фейерверк, мчс, спасатели
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В ГУ МЧС Красноярского края утвердили список площадок, где можно запускать новогодние фейерверки. Документ опубликован на сайте ведомства.

Всего в списке значатся 24 площадки. При этом на весь Красноярск доступна только одна зона запуска — на острове Татышев. Максимальное количество площадок (по 2) открыты в Новоселовском, Бирилюсском, Северо-Енисейском и Большемуртинском районах.  По одной зоне выбрано в Шарыпове, Ачинске, Дивногорске, Енисейске, Ужуре, Кодинске и Норильске, а также в Козульке, Дзержинском, Шушенском, Березовке и Казачинском.

Кроме того, спасатели определили, сколько человек может присутствовать при запуске. Согласно списку, на площадке острова Татышев разрешено находиться только 5 профессиональным пиротехникам, в то время как остальные должны находиться в стороне. Наиболее вместительные зоны сделаны в Дивногорске, Козульке и Енисейске — до 2000 человек.

Также в ГУ МЧС напомнили, где запрещены фейерверки. По словам спасателей, салюты нельзя пускать в зданиях, около пожароопасных объектов, на крышах и балконах, на стадионах и во время митингов.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Власти Красноярска выразили соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

Власти Красноярска выразили соболезнования в связи с катастрофой Ту-154

26 Декабря 2016 г.
В самолете находились несколько уроженцев Красноярского края
Новости Красноярска: Городские службы готовятся к работе в новогодние праздники

Городские службы готовятся к работе в новогодние праздники

26 Декабря 2016 г.
Выходные дни продлятся с 1 по 8 января 2017 года
Новости Красноярска: В составе экипажа разбившегося Ту-154 оказался уроженец Красноярского края

В составе экипажа разбившегося Ту-154 оказался уроженец Красноярского края

26 Декабря 2016 г.
Валерий Парикмахеров родился в поселке Арадан

Четырехлетняя жительница Красноярска стала послом Универсиады

26 Декабря 2016 г.
Свое первое видео девочка сняла месяц назад
Новости Красноярска: Родные погибших на Ту-154 артистов из Красноярска вылетят в Москву

Родные погибших на Ту-154 артистов из Красноярска вылетят в Москву

26 Декабря 2016 г.
Родственники пройдут процедуру опознания
Новости Красноярска: Краевая прокуратура требует закрыть сайты о создании взрывчатки

Краевая прокуратура требует закрыть сайты о создании взрывчатки

26 Декабря 2016 г.
Заявления прокуроров направлены в суд
Новости компаний
26/12
На Ванкоре введена в эксплуатацию новая подстанция
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

При крушении Ту-154 в Сочи погибли трое артистов из Красноярска

25 Декабря 2016 г.
Все трое числятся в списках погибших
Новости Красноярска: Ночью на Красноярск обрушилась снежная буря

Ночью на Красноярск обрушилась снежная буря

22 Декабря 2016 г.
От сильного порывистого ветра на улицах вспыхивали провода
Новости Красноярска: Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

Учительницу из Красноярска вынудили уволиться из-за фотографий в соцсетях

21 Декабря 2016 г.
Девушку обвинили в пропаганде гомосексуализма и аморального поведения
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.