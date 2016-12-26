В Красноярске разрешили только одну площадку для запуска фейерверков

В ГУ МЧС Красноярского края утвердили список площадок, где можно запускать новогодние фейерверки. Документ опубликован на сайте ведомства.

Всего в списке значатся 24 площадки. При этом на весь Красноярск доступна только одна зона запуска — на острове Татышев. Максимальное количество площадок (по 2) открыты в Новоселовском, Бирилюсском, Северо-Енисейском и Большемуртинском районах. По одной зоне выбрано в Шарыпове, Ачинске, Дивногорске, Енисейске, Ужуре, Кодинске и Норильске, а также в Козульке, Дзержинском, Шушенском, Березовке и Казачинском.

Кроме того, спасатели определили, сколько человек может присутствовать при запуске. Согласно списку, на площадке острова Татышев разрешено находиться только 5 профессиональным пиротехникам, в то время как остальные должны находиться в стороне. Наиболее вместительные зоны сделаны в Дивногорске, Козульке и Енисейске — до 2000 человек.

Также в ГУ МЧС напомнили, где запрещены фейерверки. По словам спасателей, салюты нельзя пускать в зданиях, около пожароопасных объектов, на крышах и балконах, на стадионах и во время митингов.