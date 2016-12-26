Краевая прокуратура требует закрыть сайты о создании взрывчатки

Прокуратура Курагинского района обнаружила в интернете три сайта, на которых были опубликованы инструкции по изготовлению взрывчаток. Теперь сотрудники через суд требуют закрыть незаконные ресурсы. Информация об этом появилась в пресс-службе краевого ведомства.

На сайтах были выставлены видеоролики, в которых авторы рассказывали о различных способах изготовления взрывчатых веществ в домашних условиях — черного пороха, химикатов и т.д. Примечательно, что доступ к сайту был открыт для любого пользователя.

«Содержание видеороликов подробно описывает пользователю способы незаконного изготовления взрывчатых веществ, а так же информирует о способах усиления мощности взрыва», — говорится в сообщении.

Добавим, что в настоящее время прокуроры направили заявление о закрытии сайтов в Курагинский районный суд. Дело находится на рассмотрении.