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Сибирское агентство новостей
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Родные погибших на Ту-154 артистов из Красноярска вылетят в Москву

Главная Общество
Красноярск
15:46 26 Декабря 2016
общество, авиакатастрофа, красноярск, траур
Автор: Sibnovosti.ru
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Родственники трагически погибших в авиакатастрофе с Ту-154 в Сочи артистов из Красноярска прилетят в Москву во вторник, 27 декабря. Об этом рассказала журналистам министр культуры Красноярского края Елена Мироненко.

Помощь родственникам будут оказывать психологи и социальные работники, которые вместе с матерями полетят в столицу на опознание.   

«Мамы Александра Разумова и Артема Тарасенко живут в Красноярске, мама Алексея Моргунова — в селе Дзержинском», — прокомментировала Мироненко. 

Министр добавила, что ансамбль им. Александрова должен был выступить в Красноярском крае в следующем году. Планы на будущее обсуждались с ныне погибшим руководителем департамента культуры Минобороны Антоном Губанковым. 

Напомним, 25 декабря стало известно, что трое артистов из Красноярска погибли в авиакатастрофе с Ту-154 Минобороны РФ над Черным морем. Всего на борту самолета были 92 человека, включая журналистов и участников ансамбля им. Александрова.  Все находящиеся на борту летели в Сирию на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить российских военных с наступающим Новым годом.

Среди погибших были и уроженцы Красноярска — Александр Разумов, Артем Тарасенко и Алексей Моргунов. По данным СМИ, трое артистов из Красноярска в разное время обучались в местных учреждениях культуры и искусства. Каждый из них практически сразу получил место в ансамбле им. Александрова. 26 декабря президент России Владимир Путин объявил общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе. 

Фото: Вести. Красноярск

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