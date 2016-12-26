В Красноярске объединят две юношеские спортивные школы

Процесс оптимизации коснулся двух спортивных школ Красноярска — детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Юность» и МБУДО «ДЮСШ по волейболу». Два спортивных учреждения различной направленности решили реорганизовать и присоединить друг к другу. Соответствующее распоряжение 26 декабря подписал глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Так называемая оптимизация учреждений физической культуры и спорта связана с рациональным использованием имеющихся кадров, материально-технических и технологических ресурсов. Простыми словами, власти объединяют две спортивные школы, чтобы уменьшить затраты на их содержание и оставить только самых достойных работников.

Мэр распорядился создать специальную комиссию, которая и будет заниматься реорганизацией школ. В ее состав вошли 9 чиновников, в том числе руководители обоих спортивных учреждений.