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Сибирское агентство новостей
Красноярск
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Эксперты WWF рассчитали «экологический след» красноярцев

Главная Общество
Красноярск
14:31 26 Декабря 2016
общество, природа, экология, земля
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) высчитал, что на каждого красноярца в среднем приходится 6 га экологического следа. Эти данные показывают, сколько биологических ресурсов ежегодно потребляет человек. Иными словами, экослед позволяет сопоставить «спрос и предложение» природного капитала на планете. Чем больше экологический след, тем больше сокращаются резервы земли.

По объему экологического следа Красноярский край занимает третье место среди регионов Сибирского федерального округа (5,98 га). На первом месте оказался Забайкальский край с экоследом в 6,18 га и Омская область — 6,05 га. Самой значительной биоемкостью обладает Чукотский автономный округ – 301,53 глобальных гектара на душу населения.

«Запасы природного капитала неравномерно распределены по территории нашей страны. Но даже там, где биологической емкости достаточно для обеспечения потребностей человека, важно помнить, что она также должна обеспечивать существование множества видов диких животных», – рассказал эксперт WWF России Павел Боев.

Для того, чтобы одновременно уделить внимание экономике, социальной сфере и сохранению природы, регионам необходимо разработать долгосрочную стратегию развития, считают эксперты.

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