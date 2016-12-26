В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

В Красноярске после смерти жены пропал 31-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

К добровольцам обратилась сестра пропавшего. Женщина описала приметы молодого человека.

«Внимание! Пропал брат! Со вчерашнего дня не выходит на связь. Особые приметы: татуировка на руке летучая мышь, на шее имеется так же татуировка, одет так, как на фото», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что молодого человека в последний раз видели около автовокзала «Восточный» в ночь на 25 декабря. По некоторым данным, мужчина очень переживал из-за смерти жены. Близкие переживают, что парень может свести счеты с жизнью.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры. Родственники пропавшего уже написали заявление в полицию.