26 декабря
Красноярск
погода -8 °C
курсы валют
60.85
 
€ 63.54
18+
Сибирское агентство новостей
Красноярск
...

В Красноярске ищут мужчину, пропавшего после смерти жены

Главная Общество
Красноярск
13:08 26 Декабря 2016
волонтеры, общество, красноярск, смерть, мужчина, поиск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Красноярске после смерти жены пропал 31-летний мужчина. Об этом сообщают волонтеры организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

К добровольцам обратилась сестра пропавшего. Женщина описала приметы молодого человека.

«Внимание! Пропал брат! Со вчерашнего дня не выходит на связь. Особые приметы: татуировка на руке летучая мышь, на шее имеется так же татуировка, одет так, как на фото», — говорится в сообщении.

Позже появилась информация, что молодого человека в последний раз видели около автовокзала «Восточный» в ночь на 25 декабря. По некоторым данным, мужчина очень переживал из-за смерти жены. Близкие переживают, что парень может свести счеты с жизнью.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры. Родственники пропавшего уже написали заявление в полицию.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ

Четырехлетняя жительница Красноярска стала послом Универсиады

26 Декабря 2016 г.
Свое первое видео девочка сняла месяц назад
Новости Красноярска: В Красноярске разрешили только одну площадку для запуска фейерверков

В Красноярске разрешили только одну площадку для запуска фейерверков

26 Декабря 2016 г.
Легально пускать салюты разрешено лишь на острове Татышев
Новости Красноярска: Родные погибших на Ту-154 артистов из Красноярска вылетят в Москву

Родные погибших на Ту-154 артистов из Красноярска вылетят в Москву

26 Декабря 2016 г.
Родственники пройдут процедуру опознания
Новости Красноярска: Краевая прокуратура требует закрыть сайты о создании взрывчатки

Краевая прокуратура требует закрыть сайты о создании взрывчатки

26 Декабря 2016 г.
Заявления прокуроров направлены в суд
Новости Красноярска: В Красноярске объединят две юношеские спортивные школы

В Красноярске объединят две юношеские спортивные школы

26 Декабря 2016 г.
Мэр Эдхам Акбулатов подписал соответствующие документы
Новости Красноярска: Эксперты WWF рассчитали «экологический след» красноярцев

Эксперты WWF рассчитали «экологический след» красноярцев

26 Декабря 2016 г.
Экослед показывает биологическую емкость территорий
Новости компаний
26/12
«Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
23/12
СФУ и «Монолитхолдинг» подписали соглашение о сотрудничестве
23/12
В Красноярске в перинатальном центре пять лет назад родился первый ребенок
22/12
В музейном центре «Площадь мира» работает выставка об истории освоения Ванкора
22/12
Банк УРАЛСИБ обновил линейку срочных вкладов для физических лиц
22/12
СибГАУ занял 42 место в Рейтинге востребованности вузов в РФ - 2016
21/12
По итогам 3 квартала 2016 года Богучанская ГЭС укрепила позиции в Рейтинге эффективности генерирующих компаний России
19/12
В Дивногорске прошел семейно-спортивный праздник «Дивногорск, на лыжи»
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

Родители отравившихся школьников из Канска подали в суд на KFC

24 Декабря 2016 г.
Истцы требуют от руководства кафе 2 млн рублей
Новости Красноярска: В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

В туалете красноярского общежития нашли тело подростка

21 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел в микрорайоне «Солнечный»
Новости Красноярска: В Красноярске женщина выпала за борт плавучей гостиницы

В Красноярске женщина выпала за борт плавучей гостиницы

22 Декабря 2016 г.
Инцидент произошел 21 декабря
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2016 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.