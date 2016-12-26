Болельщики хоккейного «Енисея» с мороженым удивили Сеть

Известный спортивный портал Sports.ru опубликовал фотографию болельщиков хоккейного «Енисея», стоящих на стадионе с мороженым в руках. По данным издания, снимок был сделан 24 декабря на первом матче со «СКА-Нефтяником», который красноярцы проиграли со счетом 1:5.

На фотографии видно, как двое мужчин держат в руках вафельные стаканчики мороженого. При этом болельщики одеты в теплые шапки и рукавицы. Напомним, в день проведения матча температура воздуха в Красноярске опустилась до -33°C.

Фанаты с мороженым удивили и рассмешили Сеть. В комментариях пользователи отмечают сходство мужчин с Лионелем Месси и Никитой Михалковым, вспоминают школьное правило «минус на минус дает плюс» и предполагают, что фанаты «греются в холодильнике». Некоторые комментаторы предположили, что мужчины были пьяны.

Добавим, субботний матч посетили около 2000 зрителей. В ответной воскресной игре «Енисей» одержал победу со счетом 8:4 при более теплой погоде (не выше -15°C).

Фото: Sports.ru