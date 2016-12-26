Католики Красноярска отметили Рождество Христово

Торжественное праздничное богослужение в честь Рождества Христова прошло в католическом костеле Красноярска на Декабристов, 20 (более известном как органный зал краевой филармонии). На праздничную мессу пришли сотни верующих католиков. Среди гостей были представители администрации края, православной и протестантской церквей. Перед торжественным богослужением по традиции дети из воскресной школы показали рождественский спектакль. В качестве музыкально-хорового сопровождение праздничной службы выступили прихожане костела и представители православного хора.



Фотографии предоставлены прихожанами католического костела Преображения Господня