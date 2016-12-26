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Сибирское агентство новостей
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Красноярские школьники смогли выжить на алюминиевом острове

Главная Общество
Красноярск
12:10 26 Декабря 2016
урок, школьники, металлургия, обучение
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Действовать с помощью метода Робинзона Крузо, другими словами, научиться обнаруживать и использовать скрытые свойства объектов, учились на открытом уроке по ТРИЗ учащиеся инженерно - технологического класса школы №22. По условиям урока,разработанного компанией РУСАЛ совместно с газетой «Комсомольская правда» и учителем ТРИЗ Сергеем Привалихиным,  восьмиклассники должны были изобрести способы нестандартного применения алюминия, изделиями из которого буквально наполнен необитаемый остров.

Юным инженерам было необходимо, используя физические и химические свойства алюминия, добыть еду, воду, соорудить жилье, запастись провиантом и суметь благополучно покинуть остров с помощью изобретенного плавучего средства.  Учащиеся работали в группах, а затем презентовали программу совместных действий. Школьники рассказали, как добыть огонь, используя  отражательные свойства поверхности алюминия, получить питьевую воду  из морской воды,  выпаривая соль в алюминиевой банке, и как смастерить одежду из алюминия. Схемы придуманных изобретений  школьники изображали на доске, при этом не забывая фантазировать о выживании на острове не хуже Даниеля Дефо.

Подводя итоги необычного урока, преподаватель порекомендовал ученикам не останавливаться на достигнутых результатах и еще тщательнее изучить свойства алюминия, а также повторить приемы, применяемые в решении изобретательских задач.

- Нынешние школьники Советского района - это дети, внуки  металлургов КрАЗа, и конечно, нам хотелось бы видеть их умными, образованными  людьми и специалистами высокой квалификации, ведь за ними будущие дела района, города, всего нашего большого края. Поэтому компания РУСАЛ старается поддерживать талантливых детей, имеющих способности к точным наукам. Впереди у инженерно – технологических классов новые экскурсии на завод и новые обучающие проекты, подготовленные высококвалифицированными специалистами КрАЗа, - прокомментировал урок ТРИЗ Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

В статье упоминаются:
Организации: РУСАЛ
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