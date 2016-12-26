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Сибирское агентство новостей
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Для красноярских электричек ввели «новогоднее» расписание

Главная Общество
Красноярск
12:04 26 Декабря 2016
общество, красноярск, поезда, новый год
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярская железная дорога (КрасЖД) ввела специальное «новогоднее» расписание для пригородных электропоездов. Информация опубликована на официальном сайте перевозчика.

Проанализировав пассажиропоток прошлых лет, в КрасЖД выяснили, что минимальное число пассажиров передвигается на электричках в первых числах января. В связи с этим было принято решение отменить некоторые поезда до Уяра, Боготола, Иланского, Маны и других направлений. Все остальные маршруты работают по графикам выходного дня с 30 декабря по 8 января.

При этом КрасЖД увеличит число вагонов в электричке «Красноярск — Уяр — Иланская — Решоты». Состав увеличится до 6-8 вагонов на один поезд.

Электрички на участках «Ачинск — Лесосибирск» и «Аскиз — Абаза» (Хакасия) будут курсировать по текущему расписанию без изменений. Все остальные поезда вернутся к привычному графику с 9 января.

Фото: kras.rzd.ru

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